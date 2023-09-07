VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
A Milli Futbol Takımı liderliğini sürdürmek için Ermenistan karşısında
Deprem bölgesindeki illerde öğretmenlerin barınması için konteynerler hazırlanıyor
Başkale-İran sınırında güvenlik duvarı inşa çalışmaları sürüyor
Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İngiltere AB'nin Ufuk Avrupa ve Copernicus programlarına yeniden katılıyor
Ödenekte en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı
07 Eylül 2023 Perşembe 09:04:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 09:04:00

Rusya: Ukrayna'nın topraklarımıza İHA'larla saldırı girişimi engellendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya topraklarına saldırı girişimini engellediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 03.00 sularında Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi 3 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Ukrayna'nın saldırı girişimlerinin engellendiğine işaret edilen açıklamada, "2'si Rostov bölgesi topraklarında ve biri Moskova bölgesinin Ramenskiy ilçesinde olmak üzere 3 Ukrayna İHA'sı hava savunma sistemleri tarafından imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya ait İHA'nın Moskova yönünde uçtuğuna dikkati çekerek, İHA'nın düşürülmesi sonucunda can kaybı ve hasar meydana gelmediğini, olay yerinde acil sağlık ekiplerinin çalıştığını aktardı.

Etiketler : rusya ukrayna saldırı
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Barbie stili

Barbie stili
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX