Rusya: Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Reni limanında yakıt depolarını vurduk
Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Reni limanında yakıt depolama tesislerini vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya silahlı kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Reni limanına insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdi.
Vurulan yakıt depolama tesislerinin Ukrayna ordusuna teçhizat tedariki için kullanıldığı ileri sürülen açıklamada, "Saldırı amacına ulaşmıştır. Belirlenen tüm tesisler vurulmuştur." ifadesi kullanıldı.
Savunma Bakanlığının bir diğer açıklamasında, saat 12.30 sularında Kiev'in Rusya topraklarındaki tesislere insansız hava aracıyla saldırı girişiminin engellendiği bilgisi verildi.
Açıklamaya göre, Ukrayna'ya ait İHA hava savunma sistemlerince Belgorod bölgesi hava sahasında düşürüldü.
Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde Odessa bölgesinin güneyindeki sivil altyapıya 3,5 dakika boyunca saldırı düzenlediğini belirtmişti.
Kiper, saldırıda liman altyapısının da vurulduğunu, limanın iki sivil çalışanının yaralandığını aktarmıştı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın gece saatlerinde Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda kullandığı 25 İHA'dan 22'sinin düşürüldüğü bilgisi paylaşılmıştı.
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