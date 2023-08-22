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22 Ağustos 2023 Salı 09:45:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 09:45:00

Rusya: Ukrayna'nın keşif botu Karadeniz'deki Rus gaz tesislerinin olduğu bölgede imha edildi

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait bir keşif botunun Karadeniz'de Rus gaz üretim tesislerinin bulunduğu bölgede imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "gece Ukrayna silahlı kuvvetlerine ait bir keşif botunun, Rusya'nın Karadeniz filosunun havacılık birimine ait bir Su-30CM uçağı tarafından Karadeniz sularındaki Rus gaz üretim tesislerinin bulunduğu bölgede imha edildiği" belirtildi.

Bakanlığın bir başka açıklamasında, "bu gece Kiev rejiminin insansız hava araçlarıyla (İHA) terör saldırıları girişiminin engellendiği" belirtildi.

Ukrayna'ya ait 2 İHA'nın Rusya hava savunma araçlarıyla tespit edilerek radyo elektronik harp sistemleriyle Bryansk bölgesinde düşürüldüğüne dikkatin çekildiği açıklamada, "2 İHA da Moskova bölgesi üzerinde tespit edilerek hava savunma araçlarıyla imha edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, önlenen saldırıların sonucunda can kaybı meydana gelmediği kaydedildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada da sabah erken saatlerde başkent Moskova'daki Vnukovo ve Domodedovo havalimanlarında sivil uçuşların güvenliğini sağlamak amacıyla uçuşların geçici olarak kısıtlandığı belirtilerek, "9 yolcu seferi alternatif havalimanlarına yönlendirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kısıtlamaların Moskova saatiyle 04.30'da kaldırıldığı, şu anda söz konusu havalimanlarının normal bir şekilde çalıştığı kaydedildi.

Etiketler : rusya ukrayna karadeniz
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