Rusya, Ukrayna'nın Donetsk'e saldırısına ilişkin "kınama çağrısı" yaptı

Bakanlıktan Ukrayna'nın Donetsk'e yaptığı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Ukrayna'nın "ABD ve uydularının desteğiyle Rusya'nın sivil halkına bir kez daha barbarca bir terör eylemi" düzenlendiği aktarılan açıklamada, saldırının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki Avdiyivka şehrinden Batı'nın sağladığı silahlarla gerçekleştiğinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bütün bunlar, bir kez daha Batı'nın çatışmaya doğrudan dahil olduğunu doğruluyor ve onu, masum insanlara karşı insanlık dışı nefret sergileyen (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy rejiminin eylemlerine suç ortağı haline getiriyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın sivil halka yönelik Ukrayna'nın yaptığı saldırıyı kınadığı vurgulanan açıklamada, Batı'nın Ukrayna eliyle Rusya'yı "stratejik yenilgiye uğratma" yönündeki arzusunun Kiev'i uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali ve savaş suçları dahil adımlar atmaya ittiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Rusya, tüm sorumlu hükümetleri ve ilgili uluslararası yapıları bu vahşi terör saldırısını güçlü bir şekilde kınamaya çağırıyor. Onların sessizliği sivil cinayetlerinin zımnen onaylanması anlamına gelecek ve Ukraynalı Neonazileri daha da kanlı zulümler işlemeye teşvik edecek. Kiev rejiminin terör saldırıları, onun barış ve çatışmanın diplomatik yöntemlerle çözülmesi yönündeki siyasi iradesinin eksikliğini açıkça ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

RUSYA, SALDIRIYI BMGK'DE GÜNDEME GETİRECEK



Öte yandan Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Donetsk'e saldırısının, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katılacağı, 22 Ocak'ta düzenlenmesini talep ettikleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısının ana konularından biri olacağını bildirdi.

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrine Ukrayna ordusunca yapılan saldırıda 25 kişi ölmüş, en az 20 kişi yaralanmıştı.