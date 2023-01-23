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23 Ocak 2023 Pazartesi 16:39:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 16:39:00

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Krasnopillya yerleşim birimini ele geçirdi

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Krasnopillya yerleşim biriminin Rus birliklerince kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemlerine dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki çatışmaların devam ettiğini kaydeden Konaşenkov, "Saldırı birliklerindeki gönüllüler, Donetsk yönünde Rusya Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı operasyonel taktik hava, füze ve topçu birliklerinin desteğiyle Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Krasnopillya yerleşim birimini kurtardı." dedi.

Konaşenkov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 376 uçak, 203 helikopter, 2 bin 934 insansız hava aracı, 401 hava savunma füze sistemi, 7 bin 607 tank ve zırhlı araç, 987 çok namlulu roketatar, 3 bin 893 obüs ve havan topu, 8 bin 153 özel askeri araç yok edildi."

Etiketler : rusya ukrayna donetsk
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