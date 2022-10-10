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10 Ekim 2022 Pazartesi 16:19:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 16:19:00

Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim, iletişim ve enerji sistemlerine saldırı düzenledik

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın askeri yönetim, iletişim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlediklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda açıklamada bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki bazı şehirlere füze saldırıları düzenlemesine ilişkin Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, bugün Ukrayna'nın askeri yönetim, iletişim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla büyük çapta saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki saldırılarının püskürtüldüğünü aktaran Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 40'tan fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 5 tank, 4 zırhlı araç ile 15 otomobilin yok edildiğini ileri sürdü.

Mıkolayiv ve Kriviy Rig yönlerinde 60'ı aşkın Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, 9 tank, 16 zırhlı araç ve 17 otomobilin imha edildiğini iddia eden Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 6 yönetim merkezi, 5 mühimmat deposu ile 2 yakıt deposunun yok edildiğini belirtti.

Konaşenkov, Herson bölgesinde "Mig-29" tipi uçağı ile çeşitleri bölgelerde 6 insansız hava aracının düşürüldüğünü söyleyerek "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 318 uçak, 159 helikopter, 2 bin 188 insansız hava aracı, 379 hava savunma füze sistemi, 5 bin 604 tank ve zırhlı araç, 866 çok namlulu roketatar, 3 bin 462 obüs ve havan topu, 6 bin 463 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

Etiketler : rusya ukrayna saldırı
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