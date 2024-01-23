VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun konuşuyor
Reisi yarın Türkiye'ye gelecek: Gazze işgali ve İran'la ikili ilişkiler masada olacak
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist teslim oldu
Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurlarını vurduk
İsveç'in NATO'ya katılımı görüşülüyor: söz TBMM Genel Kurulu'nda
Türkiye ile İran görüştü: Enerji işbirliği artacak
23 Ocak 2024 Salı 19:31:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 19:31:00

Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurlarını vurduk

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurlarının, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ile Rus ordusunca vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgilere yer verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde Ukrayna'nın askeri sanayi alanında füze, mühimmat ve patlayıcı madde üreten unsurlara yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ile havadan ve karadan grup saldırı düzenledi. Saldırılarda hedefe ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 56 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu aktarılırken, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 568 uçak, 265 helikopter, 11 bin 89 İHA, 451 hava savunma füze sistemi, 14 bin 743 tank ve zırhlı araç, 1205 çok namlulu roketatar, 7 bin 830 obüs ve havan topu ile 17 bin 751 özel askeri araç imha edildi."

Etiketler : Rus savunma Ukrayna sanayi uzun menzil
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX