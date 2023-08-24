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24 Ağustos 2023 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 14:00:00

Rusya: Ukrayna'daki askeri karar alma merkezini vurduk

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri karar alma merkezinin vurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna'daki belirli hedeflere yönelik saldırılarda bulunduklarını anlatan Konaşenkov, "Bu gece, Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'da askeri karar alma merkezini vurdu. Saldırı amacına ulaştı." dedi.

Gün içinde Ukrayna ordusunun Zaporijya ve Donetsk'te başarısız taarruz girişimlerinde bulunduğunu dile getiren Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 462 uçak, 246 helikopter, 6012 insansız hava aracı, 433 hava savunma füze sistemi, 11 bin 476 tank ve zırhlı araç, 1144 çok namlulu roketatar, 6 bin 24 obüs ve havan topu ile 12 bin 408 özel askeri aracın yok edildiğini belirtti.

Etiketler : Rusya Savunma Bakanlığı Rus ordusu İgor Konaşenkov
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