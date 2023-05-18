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18 Mayıs 2023 Perşembe 16:50:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 16:50:00

Rusya: Ukrayna'da uzun menzilli füzelerle önemli miktarda silah ve mühimmat vurduk

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da gece uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle yaptıkları saldırılarda Ukrayna ordusunun önemli miktarda silah ve mühimmat stoklarını vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da belirli hedeflere saldırılarda bulunduklarını kaydeden Konaşenkov, "Bugün gece boyunca Rusya Silahlı Kuvvetleri denizden ve havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle grup saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar hedefine ulaştı. Belirlenen bütün nesneler vuruldu. Saldırılar sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin önemli miktarda silah ve mühimmat stokları imha edilirken, çatışma bölgesinde rezerv birliklerin ilerlemesi engellendi." ifadelerini kullandı.

Donetsk yönünde Rus saldırı müfrezelerinin hava indirme birliklerinin desteğiyle Bahmut'u kontrol altına almak için çatışmaları sürdürdüğüne dikkati çeken Konaşenkov; Çasov Yar, Bogdanovka yerleşim yerlerinde uçak ve topçu saldırılarıyla Ukrayna ordusunun insan gücü ve askeri teknik araçlarını vurduklarını aktardı.

Konaşenkov, son bir günde bu bölgeye uçakların 7 sorti, 72 defa da topçu atışı yaptığını ifade etti.

Rusya Hava Kuvvetlerine ait uçakların Slavyansk yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Su-24 model savaş uçağını düşürdüğünü bildiren Konaşenkov, ayrıca hava savunma sistemleriyle Zaporijya bölgesinde Novopavlovka yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna'nın Mi-8 model askeri helikopterini vurduğunu kaydetti.

Etiketler : rusya ukrayna füze silah mühimmat
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