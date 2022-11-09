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09 Kasım 2022 Çarşamba 18:54:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 18:54:00

Rusya Ukrayna'da tutunamıyor! Herson şehrindeki savunma hattı geri çekiliyor

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, Ukrayna'daki savaşla ilgili son duruma dair gelişmeleri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki askeri yetkililere aktardı.

Ukrayna'daki Rus birliklerinin muharebe kabiliyetinin son dönemde arttığını söyleyen Surovikin, "Seferber edilen vatandaşlar ve gönüllüler sayesinde, askeri birliklerin muharebe ve sayısal gücü artırıldı ve ek rezervler oluşturuldu." dedi.

Surovikin, Ukrayna birliklerinin yalnızca ekimde 12 binden fazla asker kaybettiğini belirterek, "Bu dönemde 18 savaş uçağı, 12 helikopter, altı karadan havaya hava savunma sistemi, 200'den fazla tank ve 800'den fazla zırhlı araç kaybettiler." ifadesini kullandı.

Herson bölgesinde, Dnipro Nehri'nin sağ yakasından 115 bin kişinin tahliye edildiğine işaret eden Surovikin, Ukrayna'yı ise tahliye edilen sivillere yönelik de saldırılar gerçekleştirmekle suçladı.

Surovikin, Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde 9 bin 500'den fazla askerini kaybettiğini, Rus ordusundaki kayıpların ise bundan 7 ila 8 kat daha az olduğunu vurguladı.

Herson bölgesindeki sivillere ve sivil yapılara gerekli desteğin verilemediğine işaret eden Surovikin, "Ukrayna birlikleri Kakhova barajına yönelik topçu atışlarına devam ediyor ve bu durum bölgede sel baskını nedeniyle önemli kayıplara yol açabilir. Savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesini öneriyorum." dedi.

Şoygu, söz konusu teklifi kabul ederek birliklerin Dnipro Nehri'nin sağ yakasından sol yakasına çekilmesi talimatı verdi.

Etiketler : rusya savunma bakanlığı dnipro nehri
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