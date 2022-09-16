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16 Eylül 2022 Cuma 16:20:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 16:20:00

Rusya: Ukrayna'da Mıkolayiv bölgesinde özel operasyon merkezi karargahını vurduk

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna ordusunun özel operasyon merkezinin karargahı ve eğitim merkezini vurduklarını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus askeri birliklerinin taarruzlarının devam ettiğini belirten Konaşenkov, yüksek hassasiyetli silahlarla Rus Hava Kuvvetlerinin Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna ordusunun 28. Motorlu Piyade birliklerinin geçici konuşlandığı noktayı vurduğunu kaydetti.

Konaşenkov, "Mıkolayiv bölgesinde Oçakov yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 'Yug' özel operasyon merkezinin karargahı ve eğitim merkezi imha edildi." ifadesini kullandı.

Harkiv bölgesinde Dvureçnaya ve Kupyansk yerleşim birimlerinde Ukrayna ordusunun 66. Mekanize birliklerinin geçici konuşlanma noktasını ateş altına aldıklarını aktaran Konaşenkov, ayrıca Harkiv şehrinde "Kraken" milliyetçi oluşumlarını vurduklarını dile getirdi.

Donetsk bölgesinde Seversk yerleşim biriminde yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna birliklerinin pozisyonlarına ateş açtıklarını bildiren Konaşenkov, "Bu saldırıların sonucunda düşmanın kaybı 400'den fazla ölü ve yaralı Ukrayna askeri oldu." diye konuştu.

Herson ve Donetsk bölgelerinde hava savunma sistemleriyle 5 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 293 uçak, 155 helikopter, 1965 insansız hava aracı, 375 hava savunma füze sistemi, 4 bin 940 tank ve zırhlı araç, 837 çok namlulu roketatar, 3 bin 392 obüs ve havan topu, 5 bin 616 özel askeri araç imha edildi." dedi

Etiketler : rusya ukrayna savaş
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