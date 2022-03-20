Rusya Ukrayna'da ilk kez kullandı

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20 Mart 2022 Pazar 10:54:00 - Güncelleme:20 Mart 2022 Pazar 12:50:00

Rusya Ukrayna'da ilk kez hipersonik füze kullandı

Kaynak: NTV

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Rusya-Ukrayna savaşında 24 gün geride kalırken, Rusya hipersonik füze 'Kinzhal'ı ilk kez kullandı. Yer altı hedeflerini tahrip etme gücüne sahip olan ve Türkçe 'Hançer' anlamına gelen füzeler, Rusya ordusu envanterine ilk kez 2017 yılında girdi.

2017 yılında üretimine başlanan ve 2018 yılında askeri geçit töreninde Moskova'da boy gösteren 'Kinzhal' süpersonik füzeleri, Ukrayna'da yer altı hedeflerini vurmak için dün ilk kez ateşlendi.

NTV'nin derlediği habere göre, Ukrayna'nın batısında bir cephanelik hipersonik füzelerle vuruldu

Nükleer başlık da takılabilen, saatte 15000 kilometre hıza ulaşabilen füzeler, havadan yere operasyonlarda kullanılıyor.

Moskova'nın; mevcut hava savunma sistemleriyle durdurulmasının 'imkansız' olduğunu söylediği 'Kinzhal', MiG-31K tipi uçaklardan fırlatıldı.

Füzeler, NATO üyesi Romanya sınırına sadece 30 kilometre uzaklıktaki Deliatyn bölgesindeki mühimmat deposunu hedef aldı.

Gece saatlerinde de Ukrayna'ya ait 69 askeri unsurun imha edildiği bilgisini veren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bunların arasında, 4 hava savunma füze sistemi, 4 komuta merkezi, 1 hedef belirleme radar istasyonu, 3 çok namlulu roketatar, 12 cephane ve 43 askeri teknik araç alanının bulunduğunu aktardı.

Bu arada; Rusya Savunma Bakanlığı, ABD yapımı 4 askeri arazi aracıyla keşif ve arama operasyonu yapan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri grubuna füze saldırısı yapılmasına ilişkin görüntüler paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yüksek hassasiyetli füzeler tarafından vurulduktan sonra bu grup imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Ses hızının 10 katına kadar çıkabilen hipersonik füzeler, 20 bin metre irtifaya kadar yükselebilirken, 2 bin kilometreyi aşan uzaklıktan hedefi vurabiliyor.

Kinzhal füzelerinin ateşlendiği Mikoyan MiG-31 tipi savaş uçağı, 1975 yılından bu yana Rus ordusunun envanterinde yer alıyor.

Havadan havaya hedefler için 4 adet başlık taşıyan MİG-31, hem geleneksel füzeler hem de nükleer başlıklı füzeleri ateşlemek için kullanılabiliyor.

Rusya, bugüne kadar Ukrayna operasyonunda yer altı hedeflerini ve sığınakları vurmak için yerden ateşlenen 'İskender' füzelerini kullanıyordu.

9K720 Iskender, 500 kilometre menzile kadar etkili olurken, 5-7 metre hedeften sapma değerine sahip.

Etiketler : Rusya Savunma Bakanlığı RUSYA UKRAYNA
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