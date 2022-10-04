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04 Ekim 2022 Salı 16:52:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 16:52:00

Rusya: Ukrayna'da havacılık teçhizatının onarıldığı tesisleri vurduk

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Zaporijya kentindeki "Motor Sich" fabrikasında havacılık teçhizatının onarıldığı tesislerin vurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda bilgi verdi.

Zaporijya kentinin yakınlarında Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposuna yönelik saldırı düzenlendiğini belirten Konaşenkov, "Ayrıca 'Motor Sich' fabrikasında havacılık teçhizatının onarıldığı tesisler füzelerle vuruldu. ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar füzeleri dahil 15 bin tondan fazla mühimmat ve 2 'Mi-24' askeri helikopter imha edildi." dedi.

Ukrayna'nın Dnipro kentinin yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin "Vostok" (Kuzey) Hava Komutanlığına ait karargahın yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, Harkiv bölgesinde yabancı paralı savaşçılar dahil, 100'e kadar Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 16 askeri teçhizatın yok edildiğini kaydetti.

Konaşenkov, Krasnıy Liman yönünde 120'den fazla Ukraynalı asker ile 14 zırhlı aracın imha edildiğini ileri sürerek "Lisiçansk yönünde Grigorivka yerleşim biriminin yakınlarında 90'a kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi, 3 tank ile 6 zırhlı araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

Kriviy Rig ve Andreyivka yönlerinde ise 250'ye kadar Ukraynalı asker ile 9 tank, 12 piyade savaş aracı ve 20 otomobilin yok edildiğini iddia eden Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 5 yönetim merkezi ile 5 mühimmat deposunun imha edildiğini aktardı.

Konaşenkov, son 24 saatte "Su-25" ve "Su-24" savaş tipi uçakları ile 8 insansız hava aracının düşürüldüğünü belirterek "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 312 uçak, 157 helikopter, 2 bin 145 insansız hava aracı, 379 hava savunma füze sistemi, 5 bin 336 tank ve zırhlı araç, 860 çok namlulu roketatar, 3 bin 445 obüs ve havan topu, 6 bin 226 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

Etiketler : rusya ukrayna savaş
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