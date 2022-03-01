Rusya-Ukrayna savaşında dehşet anları!

Rusya güçleri, Ukrayna'nın ikinci en büyük kenti olan Harkov'a füze ve bomba yağdırıyor. Harkov belediye binasının vurulma anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler Harkiv merkezindeki özgürlük meydanında bulunan bölge yönetim binasından. Sumska caddesinde yer alan bina Rusya'nın attığı füze ile böyle hedef alındı. Füzenin düşmesinden hemen önce caddede araçların hareket halinde olduğu görülüyor.

Saldırının ardından bölgede hasar oluştu. Füze saldırısında hayatını kaybeden ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.