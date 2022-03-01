VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a soğuk duş!
AB'den Rusya itirafı
Stefan Kuntz: Ülke futbolunu Hamit yapılandıracak!
Rusya-Ukrayna savaşında dehşet anları!
Altında yeni dönem bugün başladı
Yeni tarife faturalara ne zaman yansıyacak?
Putin'in kızının vaftiz babası Sergei Roldugin AB yaptırım listesinde
Starlink paylaşımı sosyal medyayı inletti!
"Millet bu treni geri döndürecek değil"
Batı'dan çifte standart!
İşte elektrikte uygulanacak yeni tarifenin detayları
Türkiye'de ilk defa geliştirildi!
Stephen King'den Putin yorumu: İlk kez aptal gibi görünüyor
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Montrö' vurgusu
Türkiye'nin bölgede rolü kritik! ''Açık bir diplomasi yürütüyoruz''
3. Dünya Savaşı çıkar mı?
Ukrayna 6 günün bilançosunu açıkladı!
"Ukrayna duyarlılığı" ikiyüzlü ırkçılık!
HDP masanın altından çıktı
"Kararı Türkiye verecektir"
Putin şartlarını açıkladı!
Meteoroloji'den kar uyarısı
Doğumsal kalça çıkığı kızlarda 8 kat fazla
Anadol sevdasıyla müze gibi garaj kurdu
01 Mart 2022 Salı 16:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 16:30:00

Rusya-Ukrayna savaşında dehşet anları! Rusya, Harkov belediye binasını böyle vurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya'nın sınırdaki Harkiv şehrinde sabah saatlerinde kenti hedef alan füze saldırısı kameralara yansıdı.

Rusya güçleri, Ukrayna'nın ikinci en büyük kenti olan Harkov'a füze ve bomba yağdırıyor. Harkov belediye binasının vurulma anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler Harkiv merkezindeki özgürlük meydanında bulunan bölge yönetim binasından. Sumska caddesinde yer alan bina Rusya'nın attığı füze ile böyle hedef alındı. Füzenin düşmesinden hemen önce caddede araçların hareket halinde olduğu görülüyor.

Saldırının ardından bölgede hasar oluştu. Füze saldırısında hayatını kaybeden ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Etiketler : Rusya güçleri UKRAYNA RUSYA BOMBALAMA
Tek başına mutlu

Tek başına mutlu
‘Bilmez'e akustik yorum

‘Bilmez'e akustik yorum
Savaş bir cinayettir

Savaş bir cinayettir
Müzikalin geliri gençlerin eğitimine

Müzikalin geliri gençlerin eğitimine
Eşinden ikinci kez ayrıldı

Eşinden ikinci kez ayrıldı
‘Sırça' kapalı gişe

‘Sırça' kapalı gişe
Hastalık sürecinde de işi bırakmadı

Hastalık sürecinde de işi bırakmadı
Hayranları Aras'ı istiyor

Hayranları Aras'ı istiyor
Pazarcılıktan oyunculuğa geçiş

Pazarcılıktan oyunculuğa geçiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER