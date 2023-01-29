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29 Ocak 2023 Pazar 15:50:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 15:50:00

Rusya: Ukrayna ordusunun ABD silahı ile saldırısında Luhansk'ta 14 kişi öldü

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin sağladığı istihbaratla Ukrayna ordusunun ABD silahı kullanarak Luhansk'a yaptığı saldırıda 14 kişinin öldüğünü, 24'ünün yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin dün ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemini kullanarak Luhansk bölgesindeki Novoaydar şehrinde bulunan bir hastaneye saldırdığı belirtildi.

Uydu bilgileri dahil NATO ülkelerinin sağladığı istihbarat bilgilerinin bu saldırıda kullanıldığı aktarılan açıklamada, "(Bu saldırı sonucunda) 14 kişi öldü. 24 kişi farklı derecelerde yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca aynı gün Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Novoya Kahovka'ya fırlattığı 17 füzenin üçte birinin hastane arazisinde patladığı bilgisi verilen açıklamada, "Hastanelerin kasıtlı olarak hedef alınması ve sivillerin öldürülmesi Kiev rejimi ve onun Batılı efendilerinin ağır savaş suçlarıdır. ABD ve NATO ülkelerinin, Kiev tarafından uluslararası insancıl hukukun korkunç bir şekilde ayaklar altına alınmasına tepki göstermemesi, onların çatışmaya ve işlenen suçlara doğrudan katılımlarını bir kez daha teyit ediyor. Bu tür eylemleri tarafsız bir şekilde değerlendirmeye çağrılan uluslararası yapılar da sessiz kalıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Batılı ülkelerin çifte standart ile Rus ordusunu İrpen ve Buça'da suçlarken, Ukrayna ordusunun Amerikan, İngiliz, Alman ve Fransız silahları ile sivilleri öldürmesini görmezden geldiği kaydedilen açıklamada, aynı zamanda Avrupa'nın Rusya'ya karşı yasa dışı mahkeme kurma fikrinde acele ettiğine dikkat çekildi.

Batı'nın kendi sorumluluğunu örtmek için dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığına işaret edilen açıklamada, "Kiev silahlı güçleri tarafından işlenen tüm bu suç teşkil eden yasa dışı eylemler cezasız bırakılmayacak." ifadesi yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Luhansk bölgesinde Novoaydar yerleşim birimindeki hastaneye Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar ile düzenlediği saldırı sonucunda 14 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Etiketler : rusya ukrayna saldırı luhansk
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