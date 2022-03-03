Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 2. tur sona erdi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 8'inci gününde, ülkeler arasındaki müzakerelerin ikincisi gerçekleştirildi.

Rusya heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak başkanlık etti.

UKRAYNA: ORTAK İNSANİ KORİDORDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Ukraynalı temsilci, müzakerelerin 3'üncü turunun yakın zamanda yapılması konusunda anlaşıldığını açıkladı.

Temsilci ayrıca, iki tarafın, sivillerin tahliyesinde ortak insani koridor sağlanmasında görüş birliğine vardığını belirtti.

Buna göre anlaşma, sivillerin tahliyesinde olası geçici ateşkesi de içeriyor.

İLK TOPLANTI 28 ŞUBAT'TA YAPILMIŞTI

Görüşme yerine dün gelen Rus heyetinin başkanı Medinskiy, 2. tur müzakerelerin bu sabah başlayacağını duyurmuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ilk tur müzakereleri, 28 Şubat'ta, Belarus'un Ukrayna ile sınırındaki Gomel bölgesinde gerçekleşmiş ve 5 saat sürmüştü.

Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakereler zaman zaman ara verilerek devam etmişti.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.