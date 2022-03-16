Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün devam edecek

Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün devam edecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter'den yaptığı açıklamada, müzakerelerin 16 Mart'ta devam edeceğini duyurdu.

Podolyak, "Temel çelişkiler var ancak kesinlikle uzlaşmaya yer var. Molalar esnasında alt gruplar halinde çalışmalar devam edecektir." ifadesini kullandı.