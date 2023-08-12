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12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:08:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:08:00

Rusya: Ukrayna, Kırım Köprüsü'ne S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulundu

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın S-200 füzesiyle Kırım Köprüsü'ne saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova saatiyle 13.00 sularında Kiev rejimi, saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma güdümlü füzesiyle Kırım Köprüsü'ne terör saldırısı girişiminde bulundu." ifadesine yer verildi.

Ukrayna füzesinin zamanında tespit edildiği ve Rus hava savunma sistemlerince havada engellendiği kaydedilen açıklamada, herhangi bir hasar olmadığı ve kayıp yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videoda Kırım Köprüsü'nün etrafından duman yükseldiği görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde Kırım Yarımadası'na 20 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu ve İHA'ların havada vurulduğunu bildirmişti.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Etiketler : rusya ukrayna kırım köprüsü
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