Rusya: Ukrayna istihbaratının Rus iş insanına yönelik suikast girişimi önlendi

FSB'den yapılan açıklamada, suikast girişiminin detaylarına ilişkin bilgi verildi.

"Tsargrad" Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve "Tsargrad" televizyon kanalı sahibi Malofeyev'e yönelik suikast girişiminin önlendiği ileri sürülen açıklamada, "Ukrayna'da yaşayan, Ukrayna Güvenlik Servisinin kontrolü altında hareket eden ve Rus birliklerine karşı savaşan 39 yaşındaki Rusya vatandaşı Denis Kapustin'in suçun organizatörü olduğu saptandı" ifadesine yer verildi.

Suikastin, Malofeyev'in arabasının altına patlayıcı yerleştirilmesiyle planlandığı savunulan açıklamada, Kapustin hakkında Rusya ceza kanununun "terör eylemi", "terör örgütünün faaliyetine katılma" ve "yasa dışı patlayıcı kaçakçılığı" maddeleri gereği dava açıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Kapustin'in perşembe günü Rusya'nın Braynsk bölgesindeki köylere yapılan saldırıların organizatörü ve katılımcısı olduğu da ileri sürüldü.

"KİEV REJİMİNİN SON DERECE CANİ DOĞASININ BİR BAŞKA ÖRNEĞİDİR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malofeyev'e yönelik başarısız suikast girişimi, muhalefetin bastırılmasında terörist yöntemleri kullanan ve medya dünyası temsilcisine karşı iğrenç vahşet işleyen Kiev rejiminin son derece cani doğasının bir başka örneğidir. Ukraynalı militanlar, Ağustos 2022'de bir sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirirken, bir aracı havaya uçurmak için benzer bir plan kullandı. Bu terör eylemi sonucu Rus gazeteci Darya Dugina vahşice öldürülmüştü."