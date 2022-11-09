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09 Kasım 2022 Çarşamba 19:11:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 19:11:00

Rusya: Ukrayna ile müzakereleri mevcut gerçekler doğrultusunda yürütmeye hazırız

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ile müzakereleri mevcut gerçekler doğrultusunda yürütmeye hazır olduklarını söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın, "Rusya'nın Ukrayna ile müzakereleri yürütmeye hazır olmadığı" yönündeki açıklamalarını değerlendiren Zaharova, Rusya'nın bu konudaki pozisyonunun değişmez olduğunu söyledi.

Zaharova, Ukrayna ile müzakerelere açık olduklarını belirterek, "Müzakerelerden asla vazgeçmedik. Elbette, müzakereleri şu anda oluşan gerçekleri dikkate alarak yürütmeye hazırız" dedi.

Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevkine devam ettiğine dikkati çeken Zaharova, "Alman tarafı, Kiev yönetimi üzerindeki etkisini kullanmak yerine, silahların kriz ve çatışma bölgelerine ihracatını yasaklayan kendi yasalarına karşı, Kiev yönetimine çeşitli silah sistemlerini tedarik etmeye devam ediyor" diye konuştu.

"KUZEY KORE'NİN RUSYA'YA SİLAH GÖNDERDİĞİ YÖNÜNDEKİ İDDİALAR YALAN"

ABD'nin, "Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'da kullanması için silah gönderdiği" yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Zaharova, "Bu iddiaların net bir gerekçesi sunulmadı ve sunulamaz. Çünkü Amerikan temsilcileri tarafından yapılan açıklamalar baştan sona yalandır" ifadelerini kullandı.

Zaharova, "ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım uygulamak için bahane oluşturduğunu" savundu.

"ABD İLE SADECE BÜYÜKELÇİLİKLER ÜZERİNDEN TEMASLARI SÜRDÜRÜYORUZ"

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerine değinen Zaharova, ABD ile sadece büyükelçilikler üzerinden temasları sürdürdüklerini söyledi.

Zaharova, iki ülke arasında yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın uzatılması ile ilgili ikili istişare komisyonunun yakında toplantı yapacağı bilgisini paylaştı.

"TAHIL ANLAŞMASININ RUSYA İLE İLGİLİ KISMINDA İLERLEME YOK"

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasına da değinen Zaharova, söz konusu anlaşmanın paket halinde yapıldığına dikkati çekti.

Anlaşmanın, Rusya ile ilgili kısmının uygulanması konusunda ilerlemenin olmadığını belirten Zaharova, "Bunu, anlaşmanın uzatılması konusunu ele aldığımızda dikkate alacağız" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Moskova Rusya Ukrayna müzakere
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