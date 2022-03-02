02 Mart 2022 Çarşamba 19:56:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 20:16:00
Rusya: Ukrayna ile müzakereler yarın sabah yapılacak
Kaynak: AA
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Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 7'nci gününü dolduruyor.
Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok yerde gerginlik sürerken Rusya'dan müzakere sürecine ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Buna göre, Ukrayna heyetiyle yapılacak görüşmelerin 2'nci turu yarın sabah gerçekleştirilecek.
Müzakere sürecine Belarus'un Brest kentinde devam edilecek.
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