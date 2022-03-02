Rusya: Ukrayna ile müzakereler yarın sabah yapılacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 7'nci gününü dolduruyor.

Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok yerde gerginlik sürerken Rusya'dan müzakere sürecine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Buna göre, Ukrayna heyetiyle yapılacak görüşmelerin 2'nci turu yarın sabah gerçekleştirilecek.

Müzakere sürecine Belarus'un Brest kentinde devam edilecek.