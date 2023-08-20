VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Otomotiv sektöründe taşlar yerine oturmaya başlıyor
Kamu toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sona eriyor
253 bine yakın zararlı internet adresine 108 milyon erişim engellendi
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Messi, Inter Miami formasıyla Ligler Kupası'nı kazandı
Ekonomi gündemi yoğun geçecek
20 Ağustos 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 10:30:00

Rusya: Ukrayna, başkent Moskova ve Moskova bölgesine İHA ile saldırı girişiminde bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkent Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova saatiyle 04.00 sularında Kiev rejiminin Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere uçak tipi İHA'larla terör saldırısı girişimi engellendi." ifadesi kullanıldı.

Görevli hava savunma güçlerince Moskova bölgesinin Stupino ilçesi hava sahasında Moskova şehri yönünde uçan bir İHA'nın tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, İHA'nın radyo elektronik harp araçlarıyla engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, kontrolünü kaybeden İHA'nın boş bir alana düştüğü, herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmediği kaydedildi.

Etiketler : rusya ukrayna moskova iha saldırı
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır

Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır
Miço Karan

Miço Karan
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Okuma buluşması

Okuma buluşması
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX