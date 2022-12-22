VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da aracın mı var, derdin var! Otoparka kartel ücreti
İmamoğlu hamlesi Akşener'i masada yalnızlaştırdı
Türkiye düşmanlarının getirdiği önerge reddedildi
Bugün burçları neler bekliyor? 23 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
Duygusal stres kadınlarda sindirimi bozuyor
Suyu yeterince ve zamanında içmeliyiz. Günde iki litre tezi çürütüldü
22 Aralık 2022 Perşembe 21:42:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 21:42:00

Rusya: Ukrayna, ABD ve müttefiklerinin yardımıyla aktif direniş gösteriyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, önemli kayıplara rağmen ABD ve müttefiklerinin artan yardımıyla aktif direniş gösterdiğini belirtti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Savunma Bakanlığında yabancı ülkelerin askeri ataşelerine yönelik düzenlediği brifingde, Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun belirlenen tüm görevleri yerine getirmek için "özel askeri operasyon"u sürdürdüğünü belirten Gerasimov, çatışmaların geniş bir bölgede gerçekleştiğini ve en başından beri şiddetli geçtiğini kaydetti.

"BATI ÜLKELERİ UKRAYNA'YA 4 UÇAK, 30'DAN FAZLA HELİKOPTER, 350'DEN FAZLA TANK TESLİM ETTİ"

Personel ve askeri teçhizatta önemli kayıplara rağmen Ukrayna ordusunun, ABD ve müttefiklerinden aldığı artan kapsamlı askeri yardımlar ve seferberlik önlemleri nedeniyle aktif direnişini sürdürdüğünü belirten Gerasimov, "Bugün ABD ve müttefikleri, çatışmayı uzatmak için Kiev'e askeri yardım hacmini sürekli artırıyor. Ukrayna'ya yapılan toplam dış mali yardım yaklaşık 100 milyar doları buldu. Silah tedarikinde en önemli katkı ABD, İngiltere, Polonya ve Romanya'dan geliyor." ifadelerini kullandı.

Gerasimov, bugüne kadar Batı ülkelerinin Ukrayna'ya 4 uçak, 30'dan fazla helikopter, 350'den fazla tank, yaklaşık 1000 zırhlı savaş aracı, en az 800 zırhlı araba, 700 civarında topçu sistemi, 100 çok namlulu roketatar sistemi, 130 bin tanksavar silahı, 5 bin 300'ün üzerinde taşınabilir hava sistemi ve en az 5 bin insansız hava aracı (İHA) teslim ettiğini dile getirdi.

"UKRAYNA'DA 1300 HEDEF YÜKSEK HASSASİYETLİ UZUN MENZİLLİ FÜZE İLE VURULDU"

Ukrayna'ya paralı savaşçı desteği ve diğer yardımlara rağmen Rusya'nın belirlenen planları yerine getirmek için operasyonu sürdüreceğini kaydeden Valeriy Gerasimov, "Operasyon kapsamında 1300'den fazla kritik hedef, yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle vuruldu." dedi.

Valeriy Gerasimov, savaş koşullarında ilk kez hipersonik silahlar kullanıldığına dikkati çekerek Rus uçaklarının savaşta günde yaklaşık 150 sorti yaptığını, bugüne kadar uçakların Ukrayna ordusuna ait 11 binden fazla silah ve teçhizatını yok ettiğini söyledi. Gerasimov, İHA yardımıyla yaklaşık 8 bin nesnenin ifşa, 600 nesnenin ise imha edildiğini aktardı.

RUSYA GELECEK YIL BATI-2023 VE KALKAN-2023 TATBİKATLARINI YAPACAK

Rusya'daki kısmi seferberlik sonrasında birliklerin yeniden gruplandırıldığını ve böylece operasyonların yoğunlaştığını anlatan Gerasimov, Rus güçlerinin Ukrayna'da önceden bulundukları topraklardan 5 kat daha fazla toprağı kontrol altına aldığını bildirdi. Gerasimov, "Şimdi askeri temas hattı 815 kilometreye uzadı." diye konuştu.

Gerasimov, Rus askerlerinin (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının tamamının kurtarılmasına odaklandığını belirtti.

Ayrıca Gerasimov, gelecek yıl Batı-2023 ve Belarus ile Kalkan-2023 tatbikatları yapacakları bilgisini paylaştı.

Etiketler : Valeriy Gerasimov Rus askerleri Rusya
Siyah gece

Siyah gece
Katar'da izdihim

Katar'da izdihim
Yeni yaşa bıyıksız imaj

Yeni yaşa bıyıksız imaj
Konser hatırası

Konser hatırası
Türk dizisi 'Sen Çal Kapımı' Rusya'da en popüler televizyon dizisi oldu

Türk dizisi 'Sen Çal Kapımı' Rusya'da en popüler televizyon dizisi oldu
Konser geliri kanserli çocuklara

Konser geliri kanserli çocuklara
Hera şov

Hera şov
Yeni yılda Belarus'a uçuyor

Yeni yılda Belarus'a uçuyor
Miss gibi aşk

Miss gibi aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX