VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan muhalefete: Bu millet size itibar etmez
Kolombiya'da toprak kayması: En az 34 kişi öldü
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Binbaşı Duman için taziye mesajı
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Bakan Bilgin: Üretim gücümüzle, bilgimizle ayakta duracağız
Rusya: Ukrayna, 2 askeri havaalanımıza saldırı girişiminde bulundu
Kristersson: İsveç bir terör üssü haline gelmemeli
Haftanın "Dezenformasyon Bülteni" yayımlandı!
Libya hükümeti petrol ve gaz şirketlerini ülkede yeniden faaliyete başlamaya çağırdı
Ankara'da düzenlenecek 87. Büyük Atatürk Koşusu'nun güzergahında değişiklik yapıldı
Çin'in dünyanın dört bir yanında 100'ün üzerinde "polis merkezi" kurduğu iddia edildi
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, AB'nin "Ukrayna özel mahkemesi" teklifine karşı
Kolombiya'da otoyolda toprak kayması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti
TFF binasına saldırı davası başladı
Kurtulmuş: Türkiye Yüzyılı, küresel mücadele yüzyılıdır
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türk kahvesi" paylaşımı: Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile...
Finansal İstikrar Komitesi 7'nci kez toplandı
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri
Kalbi duran öğrenci doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
Emine Erdoğan'dan Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri paylaşımı
İçişleri Bakanı Soylu: 2023'te yenileceksiniz
FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri yakalandı
Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00'da 24 TV'de
05 Aralık 2022 Pazartesi 23:02:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 23:02:00

Rusya: Ukrayna, 2 askeri havaalanımıza saldırı girişiminde bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rusya'ya ait Dyagilevo ve Engels askeri havaalanlarına saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kiev yönetimi, bu sabah Rusya'nın uzun menzilli uçaklarını etkisiz hale getirmek amacıyla Ryazan bölgesindeki Dyagilevo ve Saratov bölgesindeki Engels askeri havaalanlarına Sovyet yapımı insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenleme girişiminde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Rus hava savunma sistemlerinin İHA'lara müdahale ettiği belirtilen açıklamada, İHA parçalarının düşmesi ve patlaması sonucu 2 uçağın "hafif" hasar gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, olayda 3 askerin hayatını kaybettiği ve 4 askerin yaralandığı kaydedildi.

"Ukrayna'nın askeri, iletişim ve enerji sistemlerine saldırı düzenlendi"

Açıklamada, Rus ordusunca Ukrayna'ya yönelik bugünkü füze saldırısı hakkında, şunlar kaydedildi:

"Bugün, Ukrayna'nın askeri yönetim sistemi ile savunma, iletişim ve enerji unsurlarına yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla geniş çaplı saldırı düzenlendi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen 17 unsur vuruldu. Saldırı sonucunda yabancı silah, askeri teçhizat ve mühimmatların, çatışmaların devam ettiği bölgelere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait trenlerle sevkiyat süreci engellendi"

Etiketler : savunma ukrayna rusya
Sabah 9'da paydos

Sabah 9'da paydos
Evliliklerini oynayacaklar

Evliliklerini oynayacaklar
Tomris Albay'ı çağırmış

Tomris Albay'ı çağırmış
Kıvanç'la yeniden

Kıvanç'la yeniden
Tek dileği gülecek anılar yaratmak

Tek dileği gülecek anılar yaratmak
Tektaşlı Tuba!

Tektaşlı Tuba!
Koronayı atlattı ama koku kaybı kaldı

Koronayı atlattı ama koku kaybı kaldı
Akçıl desteği

Akçıl desteği
Afra'yı takipte

Afra'yı takipte

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX