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22 Ekim 2022 Cumartesi 13:27:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 13:27:00

Rusya, Türkiye'yi "süper gaz merkezi'" yapmak istiyor

Kaynak: Sputnik

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Uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de doğalgaz dağıtım merkezi kurulmasıyla ilgili önerisini değerlendirdi. Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Bölgesel Programlar Direktörü Yuriy Solozobov, '2023'te Rusya-Türkiye stratejik ittifakı, jeopolitik gerçeklik haline gelebilir. diye konuşurken Tarihçi Doç. Andrey Boldırev, 'Moskova, Türkiye'yi 'süper gaz merkezi' yapmak istiyor ve bu, Rusya için Avrupa'ya güvenli gaz tedariki sağlama konusundaki çok az fırsattan biri.' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye topraklarında doğalgaz dağıtım merkezi kurulmasıyla ilgili önerisini Sputnik'e değerlendiren uzmanlar, Türkiye'nin gelecekte bölgesel meselelerde ve dünya siyasetinde oynayacağı rolü anlattı.

Rusya'nın Türkiye'yle işbirliğini geliştirmeye ilgi duyduğunu zira mevcut koşullarda bu işbirliğinin uzun vadeli amaç ve hedeflerine uygun olduğundan emin olduğunu kaydeden Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Türkiye Bölümü'nün kıdemli araştırma görevlisi, tarihçi Doç. Andrey Boldırev, Moskova'nın Ankara'nın her zaman sadece çıkarlarına göre hareket edeceğinin, ve Batı'nın baskısına boyun eğmeyeceğinin bilincinde olduğunun altını çizdi.

"Diğer taraftan Türkiye, Ortadoğu'nun en gelişmiş ülkelerinden biri. Türkiye'nin coğrafyası da, transit ihracat ve ithalat güzergahları için son derece elverişli. Rusya, Türkiye'yi karşılıklı çıkarlara dayalı ve uzun vadeli işbirliği yürütebileceği güvenilir bir partner olarak kazanmak istiyor" diye devam eden Boldırev, bu nedenle tıpkı 1930'larda Sovyet Rusya'nın Türkiye için tekstil fabrikaları ve diğer imalathaneler inşa ettiği gibi Moskova'nın nükleer, uzay ve askeri sanayi alanlarındaki teknolojilerini Ankara'yla paylaştığını kaydetti.

Rus uzman, dışarıda bakıldığında benzer olmasına rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki modern ilişkilerin geçen yüzyılda iki ülke arasındaki temaslardan nitelik olarak farklı olduğunu belirtti.

'MOSKOVA, TÜRKİYE'Yİ 'SÜPER GAZ MERKEZİ' YAPMAK İSTİYOR'

Rusya'nın Türkiye'de bölgesel enerji merkezi kurulmasını desteklediğine işaret eden Boldırev, "Bu, birçok açıdan dünyadaki mevcut jeopolitik durumla ve ayrıca Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarıyla bağlantılı. Moskova, Türkiye'yi 'süper gaz merkezi' yapmak istiyor ve bu, Rusya için Avrupa'ya güvenli gaz tedariki sağlama konusundaki çok az fırsattan biri" ifadelerini kullandı.

Boldırev, "Bugün Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişim perspektiflerini kesin bir şekilde değerlendirmek zor. Şu anda ilişkiler, gelişmiş çok yönlü bir ortaklık olarak nitelendiriliyor, ancak aynı zamanda aralarında bir dizi anlaşmazlıklar var. Bu, en başta Ukrayna çatışmasıyla ilgili. Ayrıca, bir dizi başka bölgesel meselede de Türkiye'nin tutumunda, Rusya'nınkine göre köklü farklılıklar mevut. Yine de bugün kesin olarak söylenebilecek bir şey var: Rusya, Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye kararlı" diye ekledi.

'TÜRKİYE EN ZOR ANINDA RUSYA'YA ÖNEMLİ DESTEK SAĞLADI'

Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Bölgesel Programlar Direktörü Yuriy Solozobov da, Ankara'nın Batı'nın Rusya'ya yaptırımlar konusunda yapıcı bir tutum sergilediğini ve 2023'te Rusya-Türkiye stratejik ittifakının jeopolitik gerçeklik haline gelebileceğini belirtti.

"Ukrayna'da çatışma başladıktan sonra, kolektif Batı, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını benzeri görülmemiş bir şekilde artırdı. Türkiye en zor anında Rusya'ya önemli destek sağladı. Bugün Türkiye, Rusya'yı diğer ülkelere bağlayan en önemli ulaşım ve ticaret merkezi durumunda. Bazı Rus gazeteleri, Türkiye'yi açık bir şekilde Rusya ile olumlu diyalog ve işbirliği isteyen müttefik ülke olarak nitelendiriyor" diyen Solozobov, sözlerini şöyle sürdürdü:

'ASLINDA RUSYA İLE TÜRKİYE ARASINDA ARTIK ZOR KONU VEYA ÇÖZÜLMEMİŞ MESELE YOK'

"2023 yılının Türkiye ve Rusya-Türkiye ilişkileri tarihinde bir dönüm noktası olabileceğine inanmak için her türlü neden var. Rusya'nın siyasi sempatileri, 1920'lerin başında olduğu gibi Türkiye'nin tarafında olabilir. Aslında Rusya ile Türkiye arasında artık zor konu veya çözülmemiş mesele yok. Bunda Putin ve Erdoğan'ın değerli siyasi özellikleri de büyük rol oynadı. Liderlerimiz, jeopolitik öngörüye, görünüşte çözümsüz olan krizlerde anlaşma ve çıkış yolları bulma yeteneğine sahip. Rusya-Türkiye stratejik ittifakı, yakında yeni jeopolitik gerçeklik haline gelebilir."

Etiketler : RUSYA PUTİN TÜRKİYE Putin ve Erdoğan
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