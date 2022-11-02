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02 Kasım 2022 Çarşamba 14:29:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 14:29:00

Rusya, Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin ardından tahıl anlaşmasına geri döndü

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde Ukrayna tarafından gerekli garantileri aldıklarını belirterek, "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın katılımını askıya aldığı Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun, 29 Ekim'de Rusya'nın Karadeniz Donanması'na ait gemi ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini kaydeden Konaşenkov, söz konusu gemilerin tahıl koridorunun güvenliğini sağladığına işaret etti.

Bu nedenle, Rusya'nın Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasıyla ilgili anlaşmayı askıya aldığına dikkati çeken Konaşenkov, bu konudaki pozisyonlarını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BM Güvenlik Konseyine bildirdiklerini dile getirdi.

Konaşenkov, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik." diye konuştu.

Ukrayna'nın, sevkiyatlarda kullanılan insani deniz koridoruna ilişkin Rusya'ya resmi garanti verdiğini anlatan Konaşenkov, "Ukrayna tarafı, insani deniz koridorunun yalnızca Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında kullanılacağını resmi olarak iletti." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Rusya'nın, söz konusu garantileri yeterli bulduğunu anlatarak, "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek. Rusya, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne katılımını Sivastopol'daki terör saldırısının ardından askıya almıştı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : İgor Konaşenkov RUSYA UKRAYNA
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