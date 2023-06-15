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15 Haziran 2023 Perşembe 06:45:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 06:45:00

Rusya: Türkiye-Suriye müzakereleri bölgedeki istikrarın önemli bir unsurudur

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için yapılan müzakereleri bölgede istikrarın önemli bir unsuru olarak gördüklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ria haber ajansına verdiği röportajda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşme olasılığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Görüşmeye ilişkin bir tarih belirlendiğinde açıklayacaklarını belirten Zaharova, "Türk ortaklarımızla iletişime hazırız ve açığız, çok çeşitli konularda temaslarımızı sürdürmeye hazırız." dedi.

İki bakan arasında ilk telefon görüşmesinin gerçekleştiğini anımsatan Zaharova, gündemin belli başlı alanlarının belirlendiğini kaydetti. Zaharova, bunların Karadeniz Tahıl Girişimi ile ilgili sorunların çözümü, Türkiye'nin yakın komşuları Suriye ve Ermenistan ile normalleşme ve bölgedeki terörle mücadele konuları olduğunu aktardı.

Zaharova, hem ikili formatta hem de uluslararası platformlarda karşılıklı ilgi alanına giren çok çeşitli konuların diyaloğun alaka düzeyini ve enerji dinamiklerini belirlediğini de dile getirdi.

Türkiye, Suriye, İran, Rusya arasında 4'lü formatta yapılan Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi yönündeki toplantıları hatırlatan Zaharova, "Bölgedeki istikrar için önemli olan Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi açısından güzel sonuçlar alındı. Türkiye-Suriye müzakerelerini bölgedeki istikrarın önemli bir unsuru ve Suriye'deki durumun çözülmesinde önemli bir faktör olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : türkiye rusya suriye müzakere
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