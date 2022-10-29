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29 Ekim 2022 Cumartesi 18:09:00 - Güncelleme:29 Ekim 2022 Cumartesi 18:09:00

Rusya Tahıl Anlaşması'nın katılımını askıya aldı

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Reuters haber ajansına göre, Rusya, Tahıl Anlaşması'nın katılımını askıya aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın, Rus gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini belirten Konaşenkov, "Kiev yönetimi, saat 04.20'de Sivastopol üssündeki Rus Karadeniz Donanması'nın gemilerine ve sivil gemilere yönelik terör saldırısı düzenledi." dedi.

Konaşenkov, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığını ve bunların tamamının yok edildiğini söyleyerek, "İvan Golubets' isimli mayın tarama gemisi ve Yujnaya limanındaki koruma bariyeri hafif hasar gördü. Saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması'nın gemileri, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"SALDIRININ HAZIRLIK SÜRECİ, İNGİLİZ UZMANLARCA YÖNETİLDİ"

Söz konusu saldırının hazırlık sürecinde İngiliz askeri uzmanların yer aldığını ileri süren Konaşenkov, "Bu saldırının hazırlık ve Ukrayna'nın 73. Deniz Operasyonları Özel Merkezi'ne bağlı askerlerin eğitim süreci, Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesindeki Oçakiv kentinde bulunan İngiliz uzmanların yönetiminde gerçekleşti." dedi.

Konaşenkov, İngiltere'yi Kuzey Akım borularındaki patlamaya da dahil olmakla suçlayarak, "Elimizdeki bilgiye göre, İngiltere Deniz Kuvvetleri'ne bağlı aynı birliğin temsilcileri, 26 Eylül'de Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik terör eyleminin planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde yer aldı." iddiasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da "İngiltere'nin Karadeniz ve Baltık Denizi'nde Rusya'ya yönelik terör saldırılarına dahil olduğunu" kaydederek, "Rus tarafı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil uluslararası toplumunun seri terör eylemlerine dikkatini çekmeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA "PANİK ETME" ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medyada saldırıya ilişkin "Panik etmeyin. Sadece Sivastopol kentinde değil, işgal edilen tüm topraklarda kameraları kapatın. Vatandaşlarınıza savaşı kazandığınızı da söyleyin. Karadeniz Filosu ise denize açıldı." paylaşımı yaptı.

- İNGİLTERE'DEN RUSYA'NIN İDDİALARINA YALANLAMA

İngiltere Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın söz konusu iddialarını yalanladı.

Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın yasa dışı işgalini feci şekilde ele almalarından kaçınmak için destansı ölçekte yanlış iddialarda bulunmaya başvuruyor. Bu uydurulmuş hikaye, Batı'dan çok Rus hükümeti içinde devam eden tartışmalar hakkında daha fazla şey söylüyor." denildi.

Etiketler : Rusya Tahıl Anlaşması Reuters
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