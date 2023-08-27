Rusya Soruşturma Komitesi, Tver'de düşen uçakta ölenler arasında Prigojin'in olduğunu teyit etti
Kaynak: AA
Rusya Soruşturma Komitesi, Tver'de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Prigojin'in de bulunduğunu teyit etti.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Tver bölgesinde düşen özel jette ölenlerin kimlik tespiti için yapılan moleküler genetik testlerin tamamlandığı kaydedildi.
Ölen 10 kişinin kimliklerinin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, sonuçların, uçakta hayatını kaybedenlerin yer aldığı 23 Ağustos'ta yayınlanan listeyle aynı olduğu belirtildi.
PUTİN WAGNER'İN İPLERİNİ GERİYOR— 24 TV (@yirmidorttv) August 27, 2023
Rusya Soruşturma Komitesi, Tver'de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Prigojin'in de bulunduğunu teyit etti. pic.twitter.com/aUlSkEvsYd
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin'in de bulunduğu özel jetin Tver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.
Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer almıştı.
Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova'dan oluşan 3 kişilik mürettebatın da kazada öldüğü ifade edilmişti.
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