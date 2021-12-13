Rusya: Sınırlarımızı tekrar tamamen kapatamayız
Kaynak: AA
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, sınırların kapanmasına dair açıklama yaptı. Yaklaşan yeni yıl tatili için çok sayıda Rus vatandaşının yurt dışına gidecek olması nedeniyle sınırları kapatamayacaklarını söyledi.
Rus "Yeni İnsanlar" partisinden temsilcilerle başkent Moskova'da bir görüşme yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, koronavirüs salgını tedbirlerine dair açıklamalarda bulundu.
Golikova, yeni yıl tatili döneminden sonra ülkedeki koronavirüs vakalarının artabileceğine işaret etti.
"Bölgelerimizle temas halinde kalarak, önlemleri gevşetmemeleri ve hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri uygulamaları konusunda yardımcı oluyoruz."
"RUSYA'NIN TEKRAR KAPANMASI MÜMKÜN DEĞİL" MESAJI
Golikova, Rusya'nın sınırlarını tekrar kapatmasının ise mümkün olmadığını anlattı.
"Yoğun yurt dışı uçuşlar ve yaklaşan yılbaşı tatilinde insanların yurt dışına çıkmayı planlaması nedeniyle sınırlarımızı tamamen kapatamayacağımızı anlamalıyız."
Rusya'da 31 Aralık'ta başlayacak yeni yıl tatili 9 Ocak'ta sona erecek.