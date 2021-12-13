VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Stokçuluk nedir, yasak mı, cezası ne kadar? Stokçuluk günah mı, kaç gün stok tutulabilir?
Stokçuluğa karşı kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Rusya: Sınırlarımızı tekrar tamamen kapatamayız
Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor
Rusya'dan Kuzey Akım 2 açıklaması
Bakan Pakdemirli: Yapılan yatırımlar köyden kente göçü tersine çevirdi
ABD'den şaşırtmayan S-400 hamlesi!
Omicron'dan ilk ölüm gerçekleşti
Detaylar açıklandı! 20 bin personel alınacak
Yolların temizliği Gülsüm'e emanet
İnsan gibi düşünen yapay zekaya bir
İki festivalde 7 ton hamsi tüketildi
Aile içi şiddet mağduru
Japonya'da öğrencilerini ezanla tanıştırıyor
Mucit kızlardan ‘kurtarma küresi'
Melis'i tiye aldı
Tam 50 kilo vermiş
Akrep Nalan hastaneye kaldırıldı
Türkiye, dost ülkede altın arayacak
Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
Rusya'dan uyarı: Askerlerimiz karşı karşıya gelebilir
Lukaşenko'dan Türkiye'ye teşekkür
F-35'in dikkat çeken sorunları!
"Milli Enerjide Güçlü Türkiye"
13 Aralık 2021 Pazartesi 18:18:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 18:18:00

Rusya: Sınırlarımızı tekrar tamamen kapatamayız

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, sınırların kapanmasına dair açıklama yaptı. Yaklaşan yeni yıl tatili için çok sayıda Rus vatandaşının yurt dışına gidecek olması nedeniyle sınırları kapatamayacaklarını söyledi.

Rus "Yeni İnsanlar" partisinden temsilcilerle başkent Moskova'da bir görüşme yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, koronavirüs salgını tedbirlerine dair açıklamalarda bulundu.

Golikova, yeni yıl tatili döneminden sonra ülkedeki koronavirüs vakalarının artabileceğine işaret etti.

"Bölgelerimizle temas halinde kalarak, önlemleri gevşetmemeleri ve hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri uygulamaları konusunda yardımcı oluyoruz."

"RUSYA'NIN TEKRAR KAPANMASI MÜMKÜN DEĞİL" MESAJI

Golikova, Rusya'nın sınırlarını tekrar kapatmasının ise mümkün olmadığını anlattı.

"Yoğun yurt dışı uçuşlar ve yaklaşan yılbaşı tatilinde insanların yurt dışına çıkmayı planlaması nedeniyle sınırlarımızı tamamen kapatamayacağımızı anlamalıyız."

Rusya'da 31 Aralık'ta başlayacak yeni yıl tatili 9 Ocak'ta sona erecek.

Etiketler : rusya yeni yıl tatili golikova
Anlaşmalı boşanıyorlar

Anlaşmalı boşanıyorlar
Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu

Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu
"Tiyatro kulübüne girmek için kavga ettim"

"Tiyatro kulübüne girmek için kavga ettim"
Listelere hızlı giriş! Ünlü isimlerden sürpriz düet

Listelere hızlı giriş! Ünlü isimlerden sürpriz düet
Renkli klip

Renkli klip
Yıldız'lı çıkış

Yıldız'lı çıkış
1 saatlik uykuyla klip çekti

1 saatlik uykuyla klip çekti
Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Kapadokya tatilinde! Survivor sevgisi

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Kapadokya tatilinde! Survivor sevgisi
Zirveye oturdu

Zirveye oturdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER