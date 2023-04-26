Rusya'nın Murmansk bölgesinde "Mig-31" tipi savaş uçağı düştü
Kaynak: AA
Rusya'nın Murmansk bölgesinde "Mig-31" tipi savaş uçağının, eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mig-31 tipi savaş uçağının, planlı eğitim uçuşu yaparken Murmansk'ta yerleşim yerlerine uzak bir bölgeye düştüğü belirtildi.
Mürettebatın fırlatma koltuğuyla uçaktan atladığı kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre kazada ölen olmadığı aktarıldı.
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