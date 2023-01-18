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18 Ocak 2023 Çarşamba 20:21:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 20:21:00

Rusya: Donetsk'te Sol yerleşim birimini kontrol altına aldık

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesinde, Bahmut şehri yakınındaki Sol yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Konaşenkov, Rus güçlerinin Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun taarruzlarına devam ettiğini belirten Konaşenkov, Kupyansk yönündeki taarruzlarda, Ukrayna ordusundan 60'tan fazla askerin, Krasno-Limanskiy yönünde 90'dan fazla askerin ve Yujno-Donetsk yönünde 90 civarında askerin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Donetsk'teki Bahmut'a bağlı Soledar şehri kenarında bulunan Sol yerleşim birimini Rus güçlerinin kontrol altına aldığını duyuran Konaşenkov, "Donetsk yönünde Güney Askeri Bölgesi'nin muharebe taktik, hava kuvvetleri, füze ve topçu birliklerinin ateş desteğini alan gönüllü saldırı timleri, (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Sol yerleşim birimini kurtardı" dedi.

Konaşenkov, buradaki operasyonlarda bir gün içerisinde 90'dan fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiklerini dile getirdi.

Donetsk bölgesinde Yablonovka yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna'ya ait bir Su-25 savaş uçağını düşürdüklerini kaydeden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'da 373 uçak, 200 helikopter, 2 bin 898 insansız hava aracı, 401 hava savunma füze sistemi, 7 bin 563 tank ve zırhlı araç, 985 çok namlulu roketatar, 3 bin 855 obüs ve havan topu, 8 bin 101 özel askeri araç imha edildi" ifadesini kullandı.

Etiketler : Konaşenkov Donetsk Ukrayna
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