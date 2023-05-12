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12 Mayıs 2023 Cuma 18:40:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 18:40:00

Rusya'ya ait askeri helikopter düştü, 2 asker öldü

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da Mi-28 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu iki askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mİ-28 tipi askeri helikopterin, Kırım'da eğitim uçuşu esnasında düştüğü belirtildi.

Kazada iki askerin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, helikopterin ilk belirlemelere göre teknik arızadan dolayı düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı şekilde ilhak etmişti.

Etiketler : rusya savunma bakanlığı kırım askeri helikopter
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