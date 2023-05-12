Rusya'ya ait askeri helikopter düştü, 2 asker öldü
Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da Mi-28 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu iki askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mİ-28 tipi askeri helikopterin, Kırım'da eğitim uçuşu esnasında düştüğü belirtildi.
Kazada iki askerin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, helikopterin ilk belirlemelere göre teknik arızadan dolayı düştüğü kaydedildi.
Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı şekilde ilhak etmişti.
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