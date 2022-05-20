VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bursa'da genç olmak ayrıcalık
İngiltere'den Türkiye kararı: Ambargo kaldırıldı
NATO'ya terör örgütü alınmasına 'Evet' diyemeyiz!
NATO açıklaması geldi: Resmen tehdit
Ülkesine dönen sığınmacı sayısını açıkladı
Türkiye'ye övgü!
Başkan Erdoğan'dan Pakistan mesajı
ALEM PLUS her pazar 360'ta
Türkiye F-35 programına geri dönebilir
Halı ihracatında hedef Avustralya
ABD ve Rusya arasında üst düzey temas!
'Karagül diyarı' Yeşil Gül ile de anılmak istiyor
Hem yazdı hem oynadı
Yaza hazır
Yarım asırlık sevgi
Tan kapalı gişe
Festival gibi bayram
Cannes gururu
Düğün ertelenmedi
Doğuş'la çok mutluyum
Benzine indirim geliyor
Almanya'da ırkçı saldırı!
Konut fırsatçılarına ceza geliyor!
NATO "üzerinde güneş batmayan bir ittifaka" mı dönüşüyor?
20 Mayıs 2022 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 13:49:00

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan kritik açıklama: Bizim için bir tehdit

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD ve NATO'nun eylemleri nedeniyle sınırdaki tehditlerin arttığını söyledi. Şoygu, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararlarının da kendileri için bir tehdit olduğunu dile getirdi. Batı'daki genişlemenin tehlikeli olduğunu dile getiren Şoygun, buna karşılık olarak sınıra 12 askeri üssün kurulacağını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararlarının da kendileri için bir tehdit olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuracağını açıklaması tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Rusya ise bu duruma sert tepki gösterdi. Öte yandan Rusya'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Rusya bunun kendileri için meydana gelen tehditlerden biri olduğunu söyledi

"ASKERİ ÜSLER KURULACAK"

Bakan Şoygu, NATO'nun Batı'daki genişlemesinin sınırları tehdit ettiğini söyleyerek karşı hamle olarak sınırlara 12 askeri üssün kurulacağını sözlerine ekledi.

Etiketler : Bakan Şoygu NATO İsveç ve Finlandiya
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Kaynanalık yapmıyorum

Kaynanalık yapmıyorum
Geliri Alzheimer hastalarına

Geliri Alzheimer hastalarına
Çocuk bakıyorum

Çocuk bakıyorum
Dudak uçuklatan elbise fiyatı: 9 bin 750 lira

Dudak uçuklatan elbise fiyatı: 9 bin 750 lira
Setlere doktor engeli

Setlere doktor engeli
Azerbaycan'da filmlendi

Azerbaycan'da filmlendi
Tiyatronun ‘En'leri belli olacak

Tiyatronun ‘En'leri belli olacak
Londra'da Dalgana Bak

Londra'da Dalgana Bak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX