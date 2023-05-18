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18 Mayıs 2023 Perşembe 17:15:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 17:15:00

Rusya Savunma Bakanı Şoygu sözleşmeli askerlerin eğitimini denetledi

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin sözleşmeli askerlerinin poligonlardaki eğitim sürecini denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şoygu, Rusya Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı poligonları ziyaret etti.

Rusya Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov, askerlik görevine başlayan sözleşmeli askerlerin eğitimini denetleyen Şoygu'ya eğitim süreci hakkında bilgi verdi.

Askerler, eğitimlerini tamamladıktan sonra Rus askeri birliklerin kalıcı olarak konuşlandığı merkezlere gönderilecek.

Etiketler : rusya sergey şoygu sözleşmeli asket eğitim denetim
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