VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AP Başkanı Metsola'ya Yunanistan'daki dinleme skandalına tepki çağrısı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Beşiktaş, 18 yaşındaki Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzalandı
Eren Abluka-34 Narkoterör Operasyonu'nda 1 milyon 681 bin kök kenevir ele geçirildi
Akademi Ödülleri 50 yıl sonra Sacheen Littlefeather'dan özür diledi
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılanmasına başlandı
"Avrupa'daki güvenlik durumu, Soğuk Savaş dönemindeki durumdan daha kötü"
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Anıtkabir'i ziyaret etti
Atletizm Federasyonun 100. kuruluş yıl dönümünde gelen tarihi başarı
Gazprom, Avrupa'da bin metreküp gaz fiyatının kışın 4000 doları aşabileceğini bildirdi
"Türkiye ile imzalanan üçlü muhtıranın şartlarına uyacağız"
Malezya Hava Yolları'ndan 20 uçak siparişi aldı
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü
MSB, bin Hassas Güdüm Kiti-82'nin teslim alındığını bildirdi
Marmara Depremi'ndeki acıları tekrar yaşamamak için gönüllü eğitim veriyorlar
Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü
"Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için uzlaşının şart olduğunu söyledik"
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
"İslami Dayanışma Oyunları tarihinin en başarılı ülkesi olduk"
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs Rum kesimine PKK tepkisi
"Tek kutuplu dünya düzeni çağı geçmişte kaldı"
Terör örgütü YPG/PKK Karkamış ilçesine havan mermisi attı
Gıda artıklarının yeme dönüştürülmesine yönelik yeni standartlar geliyor
Teknoloji marketlerin "cihaz sigortası poliçeleri" tüketicileri mağdur ediyor
16 Ağustos 2022 Salı 14:58:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 14:59:00

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Avrupa'daki güvenlik durumu, Soğuk Savaş dönemindeki durumdan daha kötü

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Avrupa'da güvenlik alanındaki durumun, Soğuk Savaş dönemindeki durumdan daha kötü olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 10. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Şoygu, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya askeri destek sağladığına dikkati çekti.

Şoygu, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri operasyonları Washington ve Londra'da planlanıyor. Sadece saldırı için hedeflerin koordinatları Batılı istihbarat tarafından verilmiyor, bu veriler silah sistemlerine Batılı uzmanların kontrolünde de giriliyor." diye konuştu.

"İngiltere'nin, Ukrayna yönetiminin ana sponsorlardan biri olduğunu" ifade eden Şoygu, Rus yönetimi tarafından Ukrayna ile ilgili belirlenen hedeflere ulaşılacağını söyledi.

Ukrayna'da nükleer silahın kullanılması ihtimalini değerlendiren Şoygu, "Askeri hedeflere ulaşılması için Ukrayna'da nükleer silahı kullanmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

"ABD VE MÜTTEFİKLERİNİN KOŞULSUZ HAKİMİYETİ GEÇMİŞTE KALDI"

Şoygu, küresel ve bölgesel güvenlik alanında köklü değişikliklerin yaşandığını belirterek, "ABD ve müttefiklerinin koşulsuz hakimiyeti geçmişte kaldı. Ukrayna'da 24 Şubat'ta özel askeri operasyonun başlatılması, tek kutuplu dünyanın sonuna işaret ediyor. Bugün dünyanın çok kutuplu olması bir gerçektir. Dünyadaki kutuplar açıkça belirlendi." diye konuştu.

Avrupa'da güvenlik alanındaki durumu değerlendiren Şoygu, "Avrupa'daki güvenlik durumu, Soğuk Savaş dönemindeki durumdan daha kötü. NATO'nun askeri faaliyetleri, aşırı derecede saldırgan ve Rusya karşıtı eğilimindedir. Söz konusu kıtaya ciddi sayıda ABD'li güçler konuşlandırıldı. Orta ve Doğu Avrupa'da koalisyon birliklerinin sayısı önemli ölçüde arttı." dedi.

Şoygu, NATO'nun doğuya doğru altyapısını güçlendirdiğine dikkati çekerek "NATO'nun doğuya doğru güçlenmesi, Soğuk Savaş döneminde Avrupa'da oluşturulan güven ve silah kontrol mekanizmalarının bozulması yönündeki süreci sonlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, kontrol etmediği ülkeler arasındaki etkileşimi engellemeye çalıştığını söyleyen Şoygu, Latin Amerika ülkelerinin de bundan etkilendiğini ve güvenlik alanında "ciddi" sorunlarla karşılaştığını anlattı.

Şoygu, "Bu siyasetin hedefi, bölgeyi Rusya ve Çin arasındaki yüzleşme alanına dönüştürmek, geleneksel bağları bozmak, askeri teknik alanlardaki iş birliğini engellemektir." dedi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYE OLMASI İHTİMALİ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma ihtimalini de değerlendiren Şoygu, bu ülkelerin NATO ile yakınlaşması yönündeki sürecin yıllardır devam ettiğine işaret etti.

Şoygu, "Elbette, Helsinki ve Stokholm'un NATO'nun stratejik planlama sürecine resmen katılması ve bu devletlere ait toprakların silahların konuşlandırılması için kullanılması ihtimali, Baltık bölgesinde ve Arktika'daki güvenlik koşullarını değiştirerek, Rus topraklarının savunulmasına yönelik yaklaşımların gözden geçirilmesini gerektirecek." diye konuştu.

"AUKUS, askeri siyasi yapıya dönüşme potansiyeline sahip"

ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulan AUKUS ittifakına değinen Şoygu, söz konusu ittifakın, askeri siyasi yapıya dönüşme potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

Şoygu, "NATO'nun ortak nükleer planlama ve eğitim konusundaki çalışmalarının bu bölgeye aktarılacağı göz ardı edilemez. Bunun teknik temeli, Amerikan yapımı uçakların aktif tanıtımıyla zaten atılıyor. Nükleer eğitim uygulamalarının Avrupa'dan aktarılması, bölgeyi havaya uçuracak." ifadelerini kullandı.

SURİYE MESELESİ

"Orta Doğu'da terörle mücadelede başarı elde edildiğini ancak buna rağmen uluslararası terör gruplarından intikam alma tehdidinin devam ettiğini" söyleyen Şoygu, Suriye'de terör faaliyetlerini engellemeye çalıştıklarını aktararak "Suriye'deki durumun sarsılması için Kürt faktörünün kullanılmasını, özel bir tehlike olarak görüyoruz. Garantör ülkelerin (Türkiye, Rusya ve İran) Astana Formatındaki etkileşimi, Suriye'de güvenlikle ilgili sorunların çözümü için tek meşru ve etkili mekanizma kalmaya devam ediyor." dedi.

AFGANİSTAN MESELESİ

Afganistan meselesine de dikkati çeken Şoygu, ABD ve NATO'nun askeri güçlerini Afganistan'dan çektiğini anımsatarak "ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan hızla çekilmesinin ardından Orta Asya bölgesindeki durum son derece gergin kalmaya devam ediyor. Afganistan'ın yeni yönetimi, ciddi askeri ve ekonomi alanında zorluklarla karşı karşıyadır. Bölgede terör tehdidi devam ediyor." diye konuştu.

Orta Asya'daki güvenlikle ilgili sorunların ilgili ülkeler ve uluslararası örgütlerin koordinasyonuyla çözülebileceğini belirten Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerini desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : rusya soğuk savaş suriye afganistan
Haftada 100 kıyafet giyiyorum

Haftada 100 kıyafet giyiyorum
7 yıllık evlilik bitti

7 yıllık evlilik bitti
Kendime ve çocuklarıma bakarım

Kendime ve çocuklarıma bakarım
8 yıllık aşkta mutlu son

8 yıllık aşkta mutlu son
Ben sadece eleştirimi yaptım

Ben sadece eleştirimi yaptım
Kaykaydan düştü kolunu kırdı

Kaykaydan düştü kolunu kırdı
Hem yazdı, hem söyledi

Hem yazdı, hem söyledi
Küskün Merve

Küskün Merve
Akşam yürüyüşü

Akşam yürüyüşü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes