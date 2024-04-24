VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu!
Turistler Tuz Gölü'ne akın etti
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Almanya'dan UNRWA ile işbirliğini başlatma kararı
312 gündür haber alınamıyordu... Kayıp ekonomist Berzeg'den acı haber geldi
Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
24 Nisan 2024 Çarşamba 10:23:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 10:23:00

Rusya Savunma Bakan Yardımcısına rüşvet soruşturması

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov, rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov, rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı. Gerekli soruşturma işlemleri yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, İvanov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da öncesinden bilgilendirildiğini söyledi.

İvanov, Putin'in imzaladığı kararnameyle Mayıs 2016'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Etiketler : rusya savunma bakanı yardımcısı rüşvet gözaltı
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX