VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM: Rusya Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyecek
İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı
Rus ve Amerikalı istihbarat başkanları Ankara'da buluştu
Şi'den Biden'a, "Tayvan, aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgimizdir" mesajı
360 Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Altuğ Demirel'in acı günü
Terör saldırısında hayatını kaybedenler İstiklal Caddesi'nde anıldı
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Ukrayna: Herson'da durum kontrol altında
Kremlin'den Ankara'daki görüşme hakkında açıklama
Eskişehir'de provokatif paylaşıma 2 gözaltı
Aysel Perkgün davasında 'reddi heyet' talebi üst mahkemece reddedildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden anne ve kızının cenaze namazı kılındı
Stoltenberg: Ukrayna'nın kabul edeceği şartlar oluşursa destekleriz
Bakan Yanık: Türkiye, terörle terbiye edilemeyecek kadar güçlü bir ülkedir
Biden: Yeni bir soğuk savaşa ihtiyaç yok
Tahıl anlaşmasının yenilenmesi için engelleri kaldırmaya çalıştıklarını söyledi
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu
Topladığı ekmek artıklarıyla hayvanları besleyen temizlik işçisi israfı önlemeye çalışıyor
Diyabetli çocuklar okullardaki programla hastalığı daha kolay yönetebiliyor
Yenilenen "DENAR-1" Bilimsel Araştırma Gemisi, KTÜ'ye teslim edildi
Biden-Şi görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'e gidecek
Polonya'dan Rusya'ya karşı savunmayı güçlendirme mesajı
Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarıyla ara tatilde de turist çekiyor
"Netanyahu barışa inanmıyor ancak onunla çalışmak zorundayız"
14 Kasım 2022 Pazartesi 16:34:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 16:34:00

Rusya, Pavlivka yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pavlivka yerleşim biriminin Rus güçlerince kontrol altına alındığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda bilgi verildi.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde çatışmaların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Rus askeri birliklerinin yoğun çatışmaları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Pavlivka yerleşim biriminin tamamı kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

"UKRAYNA'DA TOPLAM 6 BİN 593 TANK VE ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna güçlerinin, Kupyansk, Krasnıy Liman, Donetsk'in güney yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü ve buradaki çatışmalarda yaklaşık 300 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri teçhizatın da yok edildiğini ileri sürdü.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 3 yönetim merkezi, yakıt ve mühimmat ile askeri teçhizat depolarının imha edildiğini aktaran Konaşenkov, 6 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktardı.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 333 uçak, 176 helikopter, 2 bin 504 insansız hava aracı, 388 hava savunma füze sistemi, 6 bin 593 tank ve zırhlı araç, 891 çok namlulu roketatar, 3 bin 577 obüs ve havan topu, 7 bin 216 özel askeri araç imha edildi." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Mayorsk köyünün kontrol altına alındığını dün açıklamıştı.

Etiketler : rusya ukrayna donetsk
Bandırma'da 2 özel gösterim

Bandırma'da 2 özel gösterim
Milyonluk Hülya

Milyonluk Hülya
Özge'nin sevdiceği

Özge'nin sevdiceği
Müzik buluşması

Müzik buluşması
‘Adını bile anmak istemiyorum'

‘Adını bile anmak istemiyorum'
Nostaljik Ebru

Nostaljik Ebru
Kendi yazdı kendi söyledi

Kendi yazdı kendi söyledi
Serdar ayakta duramadı

Serdar ayakta duramadı
Ayça Boz'uldu

Ayça Boz'uldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX