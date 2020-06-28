Rusya parayla ABD askeri vurdurtacak

Rusya’nın, Taliban bağlantılı militanlara Afganistan’daki Amerikan askerlerini ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiği iddia edildi. New York Times gazetesinin ABD’li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberine göre, Avrupa’da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat birimi, Taliban militanlarına Afganistan’daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif etti. ABD’li yetkililerin, Rusya’nın Amerikan askerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarıldı.

MART AYINDA PAYLAŞILDI

Söz konusu istihbaratın ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı belirtilen haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumun Moskova’ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedildi. Ancak konuya yakın kaynaklar, Beyaz Saray’ın, bu istihbarat karşısında Rusya’ya verilecek yanıt için hala bir adım atmaması konusunda bir açıklama yapmadı.

G.R.U. BAĞLANTILI

ABD’li bazı yetkililer ise Rusya’nın ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini baltalamak için bu tür bir adım atmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Haberde Taliban militanlarına para teklif eden Rus askeri istihbarat biriminin aynı zamanda İngiltere’nin Salisbury kentinde çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’yı zehirlemekle suçlanan G.R.U. olarak da bilinen birimle bağlantısı olduğu belirtildi.

KREMLİN: HABERİMİZ YOK

Rus cephesi ise konuyla ilgili bir bilgileri olmadığını savundu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, söz konusu suçlamalardan haberleri olmadığını belirterek, “Eğer biri böyle bir suçlamada bulunursa yanıtını veririz” ifadelerini kullandı. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit de iddiaları yalanlayarak, militanların herhangi bir istihbarat örgütüyle bir ilişkisi olmadığını savundu. İstihbaratın asılsız olduğunu savunan sözcü, ABD ile yapılan anlaşma sonrası askerlere karşı tutumlarının değiştiğin belirterek, “Hayatları güvende ve onlara saldırmıyoruz” dedi. Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

4 BİN ASKER DAHA ÇEKECEK



ABD’nin Afganistan’da bulunan askerlerinden 4 binini daha çekmeye hazırlandığı bildirildi. CNN’in ABD’li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Donald Trump yönetimi sonbahara kadar 4 bin ABD askerini daha ülkeden çekmeyi planlıyor. Bu gerçekleşirse Afganistan’da yaklaşık 4 bin 600 ABD askeri kalmış olacak. Bu sayı, işgalin başladığı 2001 yılından bu yana ülkede bulunan en düşük ABD askeri sayısı olmuş olacak. Taliban ile ABD arasında anlaşma imzalandığı dönemde ABD’nin ülkede yaklaşık 13 bin askeri bulunuyordu. 29 Şubat’ta imzalanan anlaşma paralelinde, Afganistan’da bulunan ABD askerlerinin sayısı, anlaşmadan itibaren 135 gün içerisinde 13 binden 8 bin 600’e düşürülecekti.