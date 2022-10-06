Rusya, Litvanya'nın Moskova Maslahatgüzarı'nı "istenmeyen kişi" ilan etti
Kaynak: AA
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Virginia Umbrasene'yi "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Sergey Ryabokon'un "istenmeyen kişi" ilan edildiği anımsatıldı.
Bunun "temelsiz" bir karar olduğu ifade edilen açıklamada, Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde bir görevlinin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Büyükelçilik çalışanına, Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Umbrasene'nin 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi. Umbrasene'nin 5 gün içinde Rus topraklarını terk etmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.
"Litvanya'nın, Rusya ile ilişkileri tamamıyla bozma yönünde düşmanca siyaset izlediği" vurgulanan açıklamada, Litvanya'nın başkent Moskova'daki kültür merkezinin faaliyetlerinin dondurulduğu bildirildi.
Açıklamada, Vilnius'un ilerideki "dostça olmayan" adımlarına karşı ek önlemlerin alınacağı belirtildi.
Litvanya, 3 Kasım'da Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Ryabokon'u "istenmeyen kişi" ilan etme kararı almıştı.
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