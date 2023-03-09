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09 Mart 2023 Perşembe 17:15:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 17:15:00

Rusya: Kuzey Akım hatlarındaki patlamaların arkasında Ukrayna'nın olduğu iddiası inandırıcı değil

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl gerçekleşen patlamaların arkasında Ukrayna'nın olduğu iddiasının inandırıcı olmadığını belirterek, "Bunu ancak iyi eğitimli özel servisler yapabilir." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarındaki patlamaların arkasında Ukrayna'nın olduğu iddiasını değerlendiren Peskov, şunları söyledi:

"Buna inanmak zor. Bu, çok zor şekilde gerçekleştirilen bir eylemdir. Bunu ancak iyi eğitimli özel servisler yapabilir. Bunların sayısı da dünyada çok az. Başından beri bahsettiğimiz Anglosaksonların yaygara yaptıklarını görüyorsunuz. Belli ki bunlar, Almanlar ile ilişkilerinde söz konusu terör saldırısından ötürü kendilerini mahcup hissediyor. Bu apaçık."

Peskov, patlamaların arkasında Rusya'nın olduğu iddiasını da yalanlayarak, "Bu uluslararası projenin (Kuzey Akım) ana hissedarlarından biri olan Rusya'nın kendi ayağına sıkacağı fikrini ancak iltihaplı bir beyin ortaya atabilir. Bu, kesinlikle temelsiz, asılsız ve saçma bir fikir." değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, olayla ilgili hızlı ve şeffaf şekilde soruşturmanın yapılması, olayın fail ve organizatörlerin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

"GÜRCİSTAN'DAKİ DURUMDAN ENDİŞELİYİZ"

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" ile ilgili yasanın parlamentoda onaylanmasına karşı düzenlenen protesto gösterilerine değinen Peskov, Rusya'nın bu yasayla alakası olmadığını belirtti.

Peskov, ABD'de buna benzer bir yasanın daha önce kabul edildiğine dikkati çekti.

Gürcistan'daki durumdan endişeli olduklarını dile getiren Peskov, "Elbette sınırlarımızın etrafında barışın olması bizim için önemli." dedi.

"TAHIL ANLAŞMASININ UYGULANMASI KONUSUNDA SORU İŞARETLERİ VAR"

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, bu anlaşmanın uygulanması konusunda pek çok soru işaretinin olduğunu kaydetti.

Peskov, "Burada tahılın nihai alıcıları, tahılın nereye gittiği konusunda çok soru işareti var. Tahılın ikinci kısmıyla ilgili de sorunlar herkes tarafından biliniyor." ifadesini kullandı.

Etiketler : rusya kuzey akım doğal gaz

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