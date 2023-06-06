Rusya kontrolünde bulunan baraj vuruldu
Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya kontrolünde bulunan Nova Kakhovka barajı vuruldu.
Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka barajı vuruldu, bölgede su baskını yaşanıyor.
Nova Kakhovka Belediye Başkanı, barajın top atışlarıyla vurulduğunu açıkladı.
Rus yetkililerin yaptığı açıklamada "Barajın vurulması sonucu Zaporijya Nükleer Santrali'nde henüz riskli bir durum yok." denildi.
Baraj, Rus güçleri tarafından vuruldu. Barajdaki yıkımdan 80'e yakın yerleşim yerinin etkilenebileceği belirtildi.
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