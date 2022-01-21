Bölgede tansiyonu yükseltecek teklif

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21 Ocak 2022 Cuma 08:46:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 08:47:00

Rusya Komünist Partisi'nden Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması teklifi

Kaynak: AA

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Rusya Komünist Partisi'nden Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması için parlamentoya teklif sunuldu.

Rusya Komünist Partisi'nden milletvekilleri, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeleri olan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması için parlamentoya teklif sundu.

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesindeki tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin, Rusya tarafından bağımsızlığının tanınması için Rusya Komünist Partisi (KPRF) milletvekilleri tarafından Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya teklif sunuldu.

Teklifin Duma'da kabul edilmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayına sunulması beklenirken, Rusya'nın bu ülkeleri tanıması halinde bölge halkının güvenliğinin sağlanacağı ve her iki devletin uluslararası statüde tanınması için büyük bir adım atılacağı savunuldu.

Rusya Komünist Partisi'nin sunduğu öneri Duma'da kabul edildikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayına sunulacak. Putin'in de onaylaması halinde Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti resmen Rusya tarafından devlet olarak tanınmış olacak.

KREMLİN, ÖNERİYE YORUM YAPMADI

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunulan teklif ülke gündeminin ilk sıralarına otururken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, öneri hakkında prosedürlerin tamamlanması sürecine kadar Kremlin'in bu konuyla ilgili yorum yapmayacağını belirtti.

Peskov, "Eğer doğru anlıyorsam Duma'da bu konuda oylama yapılmalı ve bunun sonucu girişim ya kabul edilecek, ya da kabul edilmeyecek. Bu milletvekillerinin bir girişimidir, belli bir prosedür var ve bu prosedür kadar herhangi bir şey söylemeyi mümkün bulmuyorum" dedi.

Etiketler : Rusya Komünist Partisi ukrayna rusya Rusya Komünist Partis
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