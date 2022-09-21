Rusya, kısmi seferberlik için 300 bin yedek askeri göreve çağıracak

Rusya, kısmi seferberlik için 300 bin yedek askeri göreve çağıracak

Şoygu, ülkede ilan edilen kısmi seferberlik ve Ukrayna'daki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın "sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri" topraklarının "kurtarılması" için mücadelesini sürdürdüğünü belirten Şoygu, Luhansk'ın tamamen kontrol altına alındığını, Donetsk'te çalışmaların devam ettiğini, Herson ve Zaporijya'nın bir kısmının Rus güçlerinin kontrolünde olduğunu hatırlattı.

Şoygu, "Belirlenmiş bir ana görev var, bu görev yürütülüyor. Tamamlanması için her şeyi yapıyoruz." dedi.

Ukrayna'da Donbas, Herson ve Zaporijya'daki kontrolün tam sağlanması için kısmi seferberlik ilan edildiğine dikkat çeken Şoygu, cephe hattının 1000 kilometreden fazla olduğunu, böylece bu hattın gerisinde ve hat boyunca güvenliğin güçlendirileceğini bildirdi.

Rusya'nın sadece Ukrayna ordusu değil, kolektif Batı ile de savaş içerisinde olduğunu vurgulayan Şoygu, Ukrayna'nın elindeki Sovyet yapımı silahların neredeyse tükendiğini dile getirdi. Bu yüzden Ukrayna'ya büyük miktarlarda silah tedariki sağlandığını belirten Şoygu, Rusya'nın bu silahlarla savaşma yöntemlerini bulduğunu ifade etti.

NATO'nun bütün uydularının Rus askeri birliklerinin yerini tespit etmek için çalıştığını söyleyen Şoygu, 70'ten fazla askeri, 200'den fazla sivil uydunun bu yönde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Ukrayna ordusunun ve Kiev'in tamamen Batılı eğitmenlerin ve küratörlerin kontrolü altında olduğunu savunan Şoygu, son olarak Kiev'e hem eski askeri personel hem de aktif askeri personelden oluşan 150 kişilik bir grubun geldiğini ifade etti.

Ukrayna'da savaşta 5 bin 937 Rus askeri öldü

Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildiren Şoygu, yaralı Rus askerlerinin yüzde 90'ının görevlerine geri döndüğünü dile getirdi.

Ukrayna ordusunun kayıpları hakkında da açıklamalarda bulunan Şoygu, "İlk aşamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yaklaşık 201-202 bin kişiyi temsil ettiğini, bu süre zarfında 100 binden fazla kayıp verdiğini anlıyoruz. Onlardan 61 bin 207 kişi öldü ve 49 bin 368 kişi yaralandı. Bu önemli kayıptır. 200 bin kişiden biraz fazla orduda 100 bin kayıptan bahsedersek, bu kayıplar ordunun yarısıdır." şeklinde konuştu.

Şoygu, Ukrayna'nın dördüncü seferberlik sürecini devam ettirdiğini ve neredeyse 300 bin kişinin seferber edildiğini dile getirdi.

Ukrayna tarafından çatışmalara halihazırda 1000'den biraz fazla yabancı paralı savaşçının katıldığını bildiren Şoygu, bazı savaşçıların geri gittiğini, 2 binden fazlasının ise öldürüldüğünü bildirdi.

Rusya'da 25 milyon kişilik seferberlik kaynağının yüzde 1,1'i göreve gidecek

Rusya'da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyleyen Şoygu, savaş tecrübesi ve askeri uzmanlığı bulunan büyük bir seferberlik kaynağına sahip olduklarına dikkat çekti.

Şoygu, "Yaklaşık 25 milyon seferberlik için çıkarabileceğimiz kişi var. Dolayısıyla seferberliğin, bir kısmi seferberlik olduğunu anlayabilirsiniz. Bu tam seferberlik kaynağının yüzde 1,1'i." diye konuştu.

Ülkede öğrencilerin askere alınması ve seferberlik görevine gönderilmesinin söz konusu olmadığının altını çizen Şoygu, mevcut askerlik görevini yapanların da seferberliğe dahil edilmediğini ve Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini belirtti.