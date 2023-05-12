VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elon Musk Twitter'ın yeni CEO'sunu açıkladı
Çavuşoğlu Alanya mitinginde konuşuyor
Başkan Erdoğan, 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile buluştu
Yurt dışında kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı
Rusya: Kılıçdaroğlu'nun iddialarını reddediyoruz
Gazze'deki tek elektrik santrali yakıt sağlanmazsa 72 saat içinde duracak
12 Mayıs 2023 Cuma 19:37:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 19:37:00

Rusya: Kılıçdaroğlu'nun iddialarını reddediyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Rusya'nın Türkiye seçimlerine müdahale ettiği iddialarını kimin ortaya attığını bilmiyoruz. Moskova, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun iddialarını reddediyor. Türkiye'nin ana muhalefet adayına bu bilgileri taşıyanlar yalancıdır" dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden Rusya'ya yönelik suçlamasını değerlendirdi.

Rusya'nın başka ülkelerin seçim süreçlerine müdahil olmadığını vurgulayan Peskov, "Söz konusu ifadeleri kesin bir şekilde reddediyoruz. Başka ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine müdahil olmadığımızı birçok defa söyledik. Herhangi bir müdahalenin söz konusu olamayacağını resmen beyan ediyoruz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'na bu yönde bir bilgi veren olduysa, onlar yalancıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZE ÇOK DEĞER VERİYORUZ"

Peskov, Türkiye ile ilişkilere son derece değer verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye ile ikili ilişkilerimize çok ama çok değer veriyoruz, çünkü Türkiye, karşı karşıya kaldığımız bir dizi bölgesel ve küresel sorun karşısında bugüne kadar çok sorumlu, egemen ve düşünülmüş bir tavır almıştır" şeklinde konuştu.

Söz konusu yaklaşımın Rusya için değerli olduğunu anlatan Peskov, ikili ilişkilere çok değer veren bir ülkenin, kendi ortağına karşı bir şey yapmayacağını söyledi.

Etiketler : Peskov Moskova Türkiye
Bergen yine mahkemelik

Bergen yine mahkemelik
Sungur çiftinin gurur günü

Sungur çiftinin gurur günü
Kalpli paylaşım

Kalpli paylaşım
Avrupa'ya çıkarma

Avrupa'ya çıkarma
Ellerimde çiçekler

Ellerimde çiçekler
Sabancı, Oxford'dan mezun oldu

Sabancı, Oxford'dan mezun oldu
Hindistan'da tutkusunu anlattı

Hindistan'da tutkusunu anlattı
Avrupa çıkarması

Avrupa çıkarması
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX