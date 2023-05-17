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17 Mayıs 2023 Çarşamba 23:21:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 23:21:00

Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemine ait 5 rampa imha edildi

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 5 fırlatma rampasının ve bir adet çok işlevli radar istasyonunun hipersonik "Kinjal" füzesiyle vurularak imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Patriot hava savunma sisteminin dün Rusya tarafından vurulmasına ilişkin detaylara yer verildi.

Söz konusu bilgilerin "güvenilir ve teyitli" olduğunun vurgulandığı açıklamada, "16 Mayıs'ta, hipersonik Kinjal füzesi Kiev'de bulunan ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 5 fırlatma rampasını ve bir adet çok işlevli radar istasyonunu tümüyle imha etmiştir" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini vurduklarını bildirirken, ABD'li yetkililer ise sistemde hasarın meydana geldiğini ancak başta radar bileşenleri olmak üzere sistemin çalışmaya devam ettiğini kaydetmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, daha önce, Patriot sistemlerinin ABD, Hollanda ve Almanya'dan geldiğini belirtmişti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk da 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde Patriot sistemiyle Rusya'ya ait Kinjal hipersonik füzesini düşürdüklerini açıklamıştı.

Etiketler : Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna Savunma Bakanlığı ABD
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