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17 Aralık 2023 Pazar 20:42:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 20:42:00

Rusya, Kaluga bölgesindeki fırlatma deposuna kıtalar arası balistik "Yars" füzesi yerleştirdi

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kaluga bölgesindeki fırlatma deposuna nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesinin yerleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Kaluga bölgesinde bulunan Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı Kozelskiy Birliğinin, silahlandırılmaya devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Kaluga bölgesindeki fırlatma deposuna, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik Yars füzesinin yerleştirildiği ve askerler için gerekli altyapının oluşturulduğu ifade edildi.

Balistik Yars füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 hedefi vurabildiği ifade ediliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, kasım ayında da aynı depoya Yars füzesi yerleştirdiğini, Orenburg bölgesindeki fırlatma deposuna ise nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası hipersonik "Avangard" füzesinin yerleştirildiğini bildirmişti.

Etiketler : Rusya Savunma Bakanlığı Yars füzesi nükleer saldırı
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