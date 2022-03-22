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22 Mart 2022 Salı 00:07:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 00:08:00

Rusya, Japonya ile barış müzakerelerini sonlandırdı

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya karşıtı yaptırım kararı aldığı gerekçesiyle Japonya ile Kuril adaları anlaşmazlığına yönelik yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldıklarını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın Ukrayna'daki savaş ile bağlantılı olarak "Rusya'ya karşı düşmanca tek taraflı yaptırımlara" başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, "Rus tarafı, mevcut koşullarda Rusya'nın çıkarlarına zarar vermeye çalışan ve düşmanca pozisyon alan bir devletle ikili ilişkilere yönelik temel bir belgenin imzalanmasının müzakere edilmesinin imkansızlığı nedeniyle Japonya ile barış anlaşması müzakerelerine devam etme niyetinde değildir." ifadesi kullanıldı.

Rus-Japon ilişkilerinin zarar görmesinde bütün sorumluluğun Tokyo'ya ait olduğu vurgulanan açıklamada, Japonya'nın bilinçli olarak karşılıklı yarara dayalı iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek yerine Rusya karşıtı bir anlayışı tercih ettiği aktarıldı.

Rusya'nın Japon vatandaşlar için Güney Kuril adalarına vizesiz seyahat uygulamasına ve orada ortak ekonomik faaliyetler kurma konusundaki diyaloğa da son verildiği bildirilen açıklamada, Japonya'nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü sektörel diyalogda iş birliği ortağı statüsüne de son verildiği kaydedildi.

RUSYA İLE JAPONYA ARASINDAKİ KURİL SORUNU

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril adalarını 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

Etiketler : Rusya Dışişleri Bakanlığı Japonya japonya barış müzakereleri
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