Rusya ile Ukrayna arasındaki esir değişimi: 106 Ukraynalı asker serbest bırakıldı
Kaynak: AA
Rusya ile Ukrayna arasındaki son esir değişimi kapsamında 106 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı açıklandı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında esir takasının yapıldığını belirtti.
Yermak, 8'i subay 106 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını kaydetti.
Ukrayna'ya iade edilen askerlerin genelde Bahmut yönünde görev yaptığına dikkati çeken Yermak, "Serbest bırakılanların çoğu kayıp olarak kabul edilmişti. Bu kişilerin yakınları zor bir süreçten geçti." ifadelerini kullandı.
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