VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar
Bakan Koca, Düzce depremindeki yaralı sayısını açıkladı
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı
'Düzce'deki depremde KYK yurtlarında kayda değer bir hasar yok'
"Demir Yumruk" sanıkları yargılanmaya başlandı
Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Suriyeli Kürtler, ABD'nin rehinesi
Küba Devlet Başkanı, Ankara'da... Başkan Erdoğan, resmi törenle karşıladı
Düzce'de vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Taksim Meydanı'nda valiz paniği! Polis ekiplerini hareket geçirdi
Milli Muharip Uçak'ta kritik bir aşamaya daha geçildi
Fransız siyaset bilimci: Pençe-Kılıç Harekatı, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkının gereğidir
"Düzce'deki depremde 321 binamızda hasar tespitleri yaptık"
NASA, Güneş'in "asık suratlı2" halini paylaştı
FETÖ'nün 'mülkiye' yapılanması davası yeniden karara bağlandı
Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023'te çift hanelerde kalabilir
Bakan Muş'tan 'zincir market' açıklaması:
AFAD: Düzce depreminde 80 kişi yaralandı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 6 kişi yakalandı
Avrupa Parlamentosu, Rusya'yı "terör destekçisi ülke" sayan tasarıyı kabul etti
Düzce'deki depremin ardından 2 milyon kişi evinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorguladı
Uzmanı açıkladı: Çok sığ bir deprem olması sebebiyle yüzeye yakın çok geniş alanda hissedildi
Batik'ten 22-23 Sonbahar-Kış koleksiyonu... "Biraz cesaret biraz renk"
Habur Sınır Kapısı'nda elektronik sigara operasyonu
Bakan Varank'tan Milli Muharip Uçak açıklaması! "TUSAŞ'a teslim ettik"
23 Kasım 2022 Çarşamba 19:01:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 19:01:00

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında, Rusya tarafı 1'i sivil 35 Ukrayna askerini, Ukrayna tarafı ise 35 Rus askerini serbest bıraktı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, iki ülke arasında yeniden esir takası yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, esir takası anlaşmasına uygun olarak 35 Rus askerinin Ukrayna'dan geri alındığını belirtirken, "23 Kasım'da, müzakere süreci sonucunda esaret ve ölüm tehlikesi altındaki 35 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolü altındaki topraklardan iade edildi. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait uçaklar serbest bırakılan Rus askerlerini tedavi ve rehabilitasyon için Moskova'ya sevk edecek. Serbest bırakılan tüm askerlere gerekli tıbbi ve ekonomik destek sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Rus esareti altında bulunan 1'i sivil 35 asker geri döndü. Kurtarılanlar arasında, savaşın ilk gününden beri Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nde esir kalanlar, Azovstal ve Maripol'deki askerler de bulunuyor. Bu korkunç günde bazı iyi haberler" dedi. Yermak ayrıca, Ukrayna vatandaşlarının ülkelerine döndüğü anları da paylaştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki en geniş kapsamlı esir takası 3 Kasım'da gerçekleşmiş ve Ukrayna, 107 Rus askerini serbest bırakmıştı.

Etiketler : Dünya rusya ukrayna esir takası
Hem annesi hem kızı hastanelik

Hem annesi hem kızı hastanelik
Hande Erçel, geçmişini sildirmiyor

Hande Erçel, geçmişini sildirmiyor
İlk kez kızıyla

İlk kez kızıyla
Kızlarının yanına koştu

Kızlarının yanına koştu
Ekrana bekar dönecek

Ekrana bekar dönecek
Survivor teklifi

Survivor teklifi
Nilgün Belgün'ün yüzünde bir tek botoks varmış

Nilgün Belgün'ün yüzünde bir tek botoks varmış
Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00

Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00
Erol Evgin hayranını kırmadı

Erol Evgin hayranını kırmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX